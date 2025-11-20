ZeroSwap Cijena danas

Trenutačna cijena ZeroSwap (ZEE) danas je $ 0.00038965, s promjenom od 0.43% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ZEE u USD je $ 0.00038965 po ZEE.

ZeroSwap trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 29,159, s količinom u optjecaju od 74.27M ZEE. Tijekom posljednja 24 sata, ZEE trgovao je između $ 0.00038646 (niska) i $ 0.00039597 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 3.24, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00031175.

U kratkoročnim performansama, ZEE se kretao 0.00% u posljednjem satu i -1.09% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ZeroSwap (ZEE)

Tržišna kapitalizacija $ 29.16K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.26K Količina u optjecaju 74.27M Ukupna količina 100,000,000.0

