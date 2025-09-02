Više o YETI

YETI Informacije o cijeni

YETI Službena web stranica

YETI Tokenomija

YETI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

YETI Logotip

YETI Cijena (YETI)

Neuvršten

1 YETI u USD cijena uživo:

$0.01208044
$0.01208044$0.01208044
+0.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena YETI (YETI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:58:21 (UTC+8)

YETI (YETI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01144837
$ 0.01144837$ 0.01144837
24-satna najniža cijena
$ 0.01209776
$ 0.01209776$ 0.01209776
24-satna najviša cijena

$ 0.01144837
$ 0.01144837$ 0.01144837

$ 0.01209776
$ 0.01209776$ 0.01209776

$ 0.02256791
$ 0.02256791$ 0.02256791

$ 0.00505683
$ 0.00505683$ 0.00505683

+0.98%

+0.71%

-2.01%

-2.01%

YETI (YETI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01208044. Tijekom protekla 24 sata, YETItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01144837 i najviše cijene $ 0.01209776, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YETI je $ 0.02256791, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00505683.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YETI se promijenio za +0.98% u posljednjih sat vremena, +0.71% u posljednjih 24 sata i -2.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu YETI (YETI)

$ 9.66M
$ 9.66M$ 9.66M

--
----

$ 9.66M
$ 9.66M$ 9.66M

800.00M
800.00M 800.00M

799,999,949.39
799,999,949.39 799,999,949.39

Trenutačna tržišna kapitalizacija YETI je $ 9.66M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YETI je 800.00M, s ukupnom količinom od 799999949.39. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.66M.

YETI (YETI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz YETI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz YETI u USD iznosila je $ +0.0137714285.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz YETI u USD iznosila je $ -0.0045396735.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz YETI u USD iznosila je $ -0.00275666060802372.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.71%
30 dana$ +0.0137714285+114.00%
60 dana$ -0.0045396735-37.57%
90 dana$ -0.00275666060802372-18.57%

Što je YETI (YETI)

YETI is a Solana-based meme token and cultural experiment focused on decentralized community engagement, content creation, and social commentary within the crypto space. It was launched in May 2025 with no presale, no VC backing, and a renounced contract, ensuring a fair and transparent token distribution. The project is designed around a decentralized model where community members drive visibility and growth through daily meme campaigns, Telegram-based raiding efforts, and influencer collaborations. Rather than focusing on technical utility or DeFi functions, YETI leverages meme culture and humor to foster engagement, amplify messages, and challenge conventional narratives within the Solana ecosystem. YETI is traded on decentralized exchanges like Raydium and has gained early momentum through high-volume social media reach and organized online campaigns. All development and promotion efforts are community-led, and the project has no roadmap or centralized leadership, aligning with its core principle of authentic, ground-up crypto culture.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs YETI (YETI)

Službena web-stranica

YETI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će YETI (YETI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših YETI (YETI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za YETI.

Provjerite YETI predviđanje cijene sada!

YETI u lokalnim valutama

YETI (YETI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike YETI (YETI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YETI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o YETI (YETI)

Koliko YETI (YETI) vrijedi danas?
Cijena YETI uživo u USD je 0.01208044 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YETI u USD?
Trenutačna cijena YETI u USD je $ 0.01208044. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija YETI?
Tržišna kapitalizacija za YETI je $ 9.66M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YETI?
Količina u optjecaju za YETI je 800.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YETI?
YETI je postigao ATH cijenu od 0.02256791 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YETI?
YETI je vidio ATL cijenu od 0.00505683 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YETI?
24-satni obujam trgovanja za YETI je -- USD.
Hoće li YETI još narasti ove godine?
YETI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YETI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:58:21 (UTC+8)

YETI (YETI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.