YETI (YETI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01144837 24-satna najviša cijena $ 0.01209776 Najviša cijena ikada $ 0.02256791 Najniža cijena $ 0.00505683 Promjena cijene (1H) +0.98% Promjena cijene (1D) +0.71% Promjena cijene (7D) -2.01%

YETI (YETI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01208044. Tijekom protekla 24 sata, YETItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01144837 i najviše cijene $ 0.01209776, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YETI je $ 0.02256791, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00505683.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YETI se promijenio za +0.98% u posljednjih sat vremena, +0.71% u posljednjih 24 sata i -2.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu YETI (YETI)

Tržišna kapitalizacija $ 9.66M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.66M Količina u optjecaju 800.00M Ukupna količina 799,999,949.39

Trenutačna tržišna kapitalizacija YETI je $ 9.66M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YETI je 800.00M, s ukupnom količinom od 799999949.39. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.66M.