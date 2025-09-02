Vertcoin (VTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.066748 $ 0.066748 $ 0.066748 24-satna najniža cijena $ 0.067907 $ 0.067907 $ 0.067907 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.066748$ 0.066748 $ 0.066748 24-satna najviša cijena $ 0.067907$ 0.067907 $ 0.067907 Najviša cijena ikada $ 9.8$ 9.8 $ 9.8 Najniža cijena $ 0.00634731$ 0.00634731 $ 0.00634731 Promjena cijene (1H) -0.20% Promjena cijene (1D) -1.46% Promjena cijene (7D) -4.05% Promjena cijene (7D) -4.05%

Vertcoin (VTC) cijena u stvarnom vremenu je $0.066869. Tijekom protekla 24 sata, VTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.066748 i najviše cijene $ 0.067907, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VTC je $ 9.8, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00634731.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VTC se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, -1.46% u posljednjih 24 sata i -4.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vertcoin (VTC)

Tržišna kapitalizacija $ 4.87M$ 4.87M $ 4.87M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.87M$ 4.87M $ 4.87M Količina u optjecaju 72.79M 72.79M 72.79M Ukupna količina 72,799,461.30663465 72,799,461.30663465 72,799,461.30663465

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vertcoin je $ 4.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VTC je 72.79M, s ukupnom količinom od 72799461.30663465. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.87M.