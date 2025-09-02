STEAM (STEAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00684862 24-satna najniža cijena $ 0.00713025 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.03808406 Najniža cijena $ 0.00550384 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) -1.48% Promjena cijene (7D) -7.83%

STEAM (STEAM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00701371. Tijekom protekla 24 sata, STEAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00684862 i najviše cijene $ 0.00713025, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STEAM je $ 0.03808406, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00550384.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STEAM se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -1.48% u posljednjih 24 sata i -7.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu STEAM (STEAM)

Tržišna kapitalizacija $ 1.54M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.02M Količina u optjecaju 218.98M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija STEAM je $ 1.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STEAM je 218.98M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.02M.