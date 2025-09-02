Smoothy (SMTY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00172988 24-satna najviša cijena $ 0.00174606 Najviša cijena ikada $ 3.63 Najniža cijena $ 0.00147986 Promjena cijene (1H) -0.34% Promjena cijene (1D) -0.24% Promjena cijene (7D) -0.16%

Smoothy (SMTY) cijena u stvarnom vremenu je $0.001735. Tijekom protekla 24 sata, SMTYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00172988 i najviše cijene $ 0.00174606, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SMTY je $ 3.63, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00147986.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SMTY se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, -0.24% u posljednjih 24 sata i -0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Smoothy (SMTY)

Tržišna kapitalizacija $ 158.22K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 173.00K Količina u optjecaju 91.46M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Smoothy je $ 158.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SMTY je 91.46M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 173.00K.