Shack Token Cijena danas

Trenutačna cijena Shack Token (SHACK) danas je $ 0.01732224, s promjenom od 6.80% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SHACK u USD je $ 0.01732224 po SHACK.

Shack Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,896,067, s količinom u optjecaju od 397.32M SHACK. Tijekom posljednja 24 sata, SHACK trgovao je između $ 0.01589136 (niska) i $ 0.01867096 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03822927, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00495461.

U kratkoročnim performansama, SHACK se kretao +0.12% u posljednjem satu i -37.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Shack Token (SHACK)

Tržišna kapitalizacija $ 6.90M$ 6.90M $ 6.90M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.36M$ 17.36M $ 17.36M Količina u optjecaju 397.32M 397.32M 397.32M Ukupna količina 999,993,997.832239 999,993,997.832239 999,993,997.832239

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shack Token je $ 6.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHACK je 397.32M, s ukupnom količinom od 999993997.832239. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.36M.