Safe Scan (SN76) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.485595 $ 0.485595 $ 0.485595 24-satna najniža cijena $ 0.506494 $ 0.506494 $ 0.506494 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.485595$ 0.485595 $ 0.485595 24-satna najviša cijena $ 0.506494$ 0.506494 $ 0.506494 Najviša cijena ikada $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Najniža cijena $ 0.485595$ 0.485595 $ 0.485595 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) +1.14% Promjena cijene (7D) -11.10% Promjena cijene (7D) -11.10%

Safe Scan (SN76) cijena u stvarnom vremenu je $0.500679. Tijekom protekla 24 sata, SN76trgovalo je između najniže cijene $ 0.485595 i najviše cijene $ 0.506494, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN76 je $ 1.49, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.485595.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN76 se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, +1.14% u posljednjih 24 sata i -11.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Safe Scan (SN76)

Tržišna kapitalizacija $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Količina u optjecaju 2.08M 2.08M 2.08M Ukupna količina 2,078,339.01178792 2,078,339.01178792 2,078,339.01178792

Trenutačna tržišna kapitalizacija Safe Scan je $ 1.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN76 je 2.08M, s ukupnom količinom od 2078339.01178792. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.04M.