Rubidium (RBD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01238002 24-satna najviša cijena $ 0.01851079 Najviša cijena ikada $ 0.068062 Najniža cijena $ 0.00354582 Promjena cijene (1H) +7.66% Promjena cijene (1D) -25.30% Promjena cijene (7D) -24.82%

Rubidium (RBD) cijena u stvarnom vremenu je $0.0137803. Tijekom protekla 24 sata, RBDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01238002 i najviše cijene $ 0.01851079, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RBD je $ 0.068062, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00354582.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RBD se promijenio za +7.66% u posljednjih sat vremena, -25.30% u posljednjih 24 sata i -24.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rubidium (RBD)

Informacije o tržištu Rubidium (RBD)

Tržišna kapitalizacija $ 641.12K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.78M Količina u optjecaju 46.52M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rubidium je $ 641.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RBD je 46.52M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.78M.