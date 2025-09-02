Više o RUB

Reverse Unit Bias Cijena (RUB)

1 RUB u USD cijena uživo:

$5,557,170
$5,557,170$5,557,170
-9.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Reverse Unit Bias (RUB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:54:48 (UTC+8)

Reverse Unit Bias (RUB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 5,150,344
$ 5,150,344$ 5,150,344
24-satna najniža cijena
$ 6,117,096
$ 6,117,096$ 6,117,096
24-satna najviša cijena

$ 5,150,344
$ 5,150,344$ 5,150,344

$ 6,117,096
$ 6,117,096$ 6,117,096

$ 8,698,809
$ 8,698,809$ 8,698,809

$ 1,844,979
$ 1,844,979$ 1,844,979

-0.04%

-9.01%

-1.85%

-1.85%

Reverse Unit Bias (RUB) cijena u stvarnom vremenu je $5,563,722. Tijekom protekla 24 sata, RUBtrgovalo je između najniže cijene $ 5,150,344 i najviše cijene $ 6,117,096, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RUB je $ 8,698,809, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,844,979.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RUB se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -9.01% u posljednjih 24 sata i -1.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Reverse Unit Bias (RUB)

$ 5.56M
$ 5.56M$ 5.56M

--
----

$ 5.56M
$ 5.56M$ 5.56M

1.00
1.00 1.00

1.0
1.0 1.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Reverse Unit Bias je $ 5.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RUB je 1.00, s ukupnom količinom od 1.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.56M.

Reverse Unit Bias (RUB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Reverse Unit Bias u USD iznosila je $ -551,473.802497078.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Reverse Unit Bias u USD iznosila je $ +296,328.8410698000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Reverse Unit Bias u USD iznosila je $ +3,006,326.5822290000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Reverse Unit Bias u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -551,473.802497078-9.01%
30 dana$ +296,328.8410698000+5.33%
60 dana$ +3,006,326.5822290000+54.03%
90 dana$ 0--

Što je Reverse Unit Bias (RUB)

RUB is a memecoin launched on Hyperliquid EVM. We aim to educate the masses on unit bias - the tendency to focus on the number of tokens rather than their value. RUB simplifies everything by offering just one token and allows for fractional ownership. RUB is also catchy and has spawned memes in the hyperliquid community such as to 'rub one out'. Furthermore, the developer is looking to build defi tools which will give $RUB further utility.

Resurs Reverse Unit Bias (RUB)

Službena web-stranica

Reverse Unit Bias Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Reverse Unit Bias (RUB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Reverse Unit Bias (RUB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Reverse Unit Bias.

Provjerite Reverse Unit Bias predviđanje cijene sada!

RUB u lokalnim valutama

Reverse Unit Bias (RUB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Reverse Unit Bias (RUB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RUB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Reverse Unit Bias (RUB)

Koliko Reverse Unit Bias (RUB) vrijedi danas?
Cijena RUB uživo u USD je 5,563,722 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RUB u USD?
Trenutačna cijena RUB u USD je $ 5,563,722. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Reverse Unit Bias?
Tržišna kapitalizacija za RUB je $ 5.56M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RUB?
Količina u optjecaju za RUB je 1.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RUB?
RUB je postigao ATH cijenu od 8,698,809 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RUB?
RUB je vidio ATL cijenu od 1,844,979 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RUB?
24-satni obujam trgovanja za RUB je -- USD.
Hoće li RUB još narasti ove godine?
RUB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RUB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:54:48 (UTC+8)

