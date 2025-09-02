Reverse Unit Bias (RUB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 5,150,344 24-satna najviša cijena $ 6,117,096 Najviša cijena ikada $ 8,698,809 Najniža cijena $ 1,844,979 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) -9.01% Promjena cijene (7D) -1.85%

Reverse Unit Bias (RUB) cijena u stvarnom vremenu je $5,563,722. Tijekom protekla 24 sata, RUBtrgovalo je između najniže cijene $ 5,150,344 i najviše cijene $ 6,117,096, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RUB je $ 8,698,809, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,844,979.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RUB se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -9.01% u posljednjih 24 sata i -1.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Reverse Unit Bias (RUB)

Tržišna kapitalizacija $ 5.56M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.56M Količina u optjecaju 1.00 Ukupna količina 1.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Reverse Unit Bias je $ 5.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RUB je 1.00, s ukupnom količinom od 1.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.56M.