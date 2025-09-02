RedTeam (SN61) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.723508 $ 0.723508 $ 0.723508 24-satna najniža cijena $ 0.755967 $ 0.755967 $ 0.755967 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.723508$ 0.723508 $ 0.723508 24-satna najviša cijena $ 0.755967$ 0.755967 $ 0.755967 Najviša cijena ikada $ 2.73$ 2.73 $ 2.73 Najniža cijena $ 0.723508$ 0.723508 $ 0.723508 Promjena cijene (1H) -0.21% Promjena cijene (1D) -0.27% Promjena cijene (7D) -10.54% Promjena cijene (7D) -10.54%

RedTeam (SN61) cijena u stvarnom vremenu je $0.749855. Tijekom protekla 24 sata, SN61trgovalo je između najniže cijene $ 0.723508 i najviše cijene $ 0.755967, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN61 je $ 2.73, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.723508.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN61 se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -0.27% u posljednjih 24 sata i -10.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RedTeam (SN61)

Tržišna kapitalizacija $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Količina u optjecaju 2.19M 2.19M 2.19M Ukupna količina 2,194,812.489611454 2,194,812.489611454 2,194,812.489611454

Trenutačna tržišna kapitalizacija RedTeam je $ 1.65M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN61 je 2.19M, s ukupnom količinom od 2194812.489611454. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.65M.