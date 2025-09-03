Više o PUFFY

Puffy Logotip

Puffy Cijena (PUFFY)

Neuvršten

1 PUFFY u USD cijena uživo:

--
----
+2.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Puffy (PUFFY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:21:11 (UTC+8)

Puffy (PUFFY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.87%

+2.41%

+7.38%

+7.38%

Puffy (PUFFY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PUFFYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUFFY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUFFY se promijenio za -0.87% u posljednjih sat vremena, +2.41% u posljednjih 24 sata i +7.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Puffy (PUFFY)

$ 101.58K
$ 101.58K$ 101.58K

--
----

$ 101.58K
$ 101.58K$ 101.58K

44.44B
44.44B 44.44B

44,442,546,281.5358
44,442,546,281.5358 44,442,546,281.5358

Trenutačna tržišna kapitalizacija Puffy je $ 101.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUFFY je 44.44B, s ukupnom količinom od 44442546281.5358. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 101.58K.

Puffy (PUFFY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Puffy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Puffy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Puffy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Puffy u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.41%
30 dana$ 0+22.47%
60 dana$ 0+28.40%
90 dana$ 0--

Što je Puffy (PUFFY)

$PUFFY: The Meme Token on the Solana blockchain that’s all about fun, quality, and community. $PUFFY isn’t just any token; it’s represented by Puffy, the pufferfish who guides YOU to hidden treasures, with $PUFFY being the most valuable of all. The mission is straightforward: bring back the joy and quality to meme tokens, while ensuring the community always comes first. Community Focused: Puffy prioritises creating a welcoming, inclusive space where everyone’s voice is heard. $PUFFY is a token built by and for the community. Fun and Engagement: Puffy aims to make meme tokens exciting again with creative campaigns, engaging content, and continuous updates. From contests to challenges, $PUFFY is about having fun together. Team Spirit: Moving $PUFFY forward is a collective effort. Puffy believes in the strength of collaboration and unity, working together to navigate the crypto world.

Puffy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Puffy (PUFFY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Puffy (PUFFY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Puffy.

Provjerite Puffy predviđanje cijene sada!

PUFFY u lokalnim valutama

Puffy (PUFFY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Puffy (PUFFY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PUFFY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Puffy (PUFFY)

Koliko Puffy (PUFFY) vrijedi danas?
Cijena PUFFY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PUFFY u USD?
Trenutačna cijena PUFFY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Puffy?
Tržišna kapitalizacija za PUFFY je $ 101.58K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PUFFY?
Količina u optjecaju za PUFFY je 44.44B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PUFFY?
PUFFY je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PUFFY?
PUFFY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PUFFY?
24-satni obujam trgovanja za PUFFY je -- USD.
Hoće li PUFFY još narasti ove godine?
PUFFY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PUFFY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
