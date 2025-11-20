Project 89 Cijena danas

Trenutačna cijena Project 89 (PROJECT89) danas je $ 0.00246013, s promjenom od 8.76% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PROJECT89 u USD je $ 0.00246013 po PROJECT89.

Project 89 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,406,388, s količinom u optjecaju od 1.37B PROJECT89. Tijekom posljednja 24 sata, PROJECT89 trgovao je između $ 0.00203786 (niska) i $ 0.00254321 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00642953, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00203041.

U kratkoročnim performansama, PROJECT89 se kretao +0.41% u posljednjem satu i -17.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Project 89 (PROJECT89)

Tržišna kapitalizacija $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M Količina u optjecaju 1.37B 1.37B 1.37B Ukupna količina 1,374,832,671.760375 1,374,832,671.760375 1,374,832,671.760375

Trenutačna tržišna kapitalizacija Project 89 je $ 3.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PROJECT89 je 1.37B, s ukupnom količinom od 1374832671.760375. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.41M.