Precog (SN52) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.532732 $ 0.532732 $ 0.532732 24-satna najniža cijena $ 0.565017 $ 0.565017 $ 0.565017 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.532732$ 0.532732 $ 0.532732 24-satna najviša cijena $ 0.565017$ 0.565017 $ 0.565017 Najviša cijena ikada $ 3.06$ 3.06 $ 3.06 Najniža cijena $ 0.532732$ 0.532732 $ 0.532732 Promjena cijene (1H) -0.56% Promjena cijene (1D) -1.95% Promjena cijene (7D) -19.56% Promjena cijene (7D) -19.56%

Precog (SN52) cijena u stvarnom vremenu je $0.553988. Tijekom protekla 24 sata, SN52trgovalo je između najniže cijene $ 0.532732 i najviše cijene $ 0.565017, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN52 je $ 3.06, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.532732.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN52 se promijenio za -0.56% u posljednjih sat vremena, -1.95% u posljednjih 24 sata i -19.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Precog (SN52)

Tržišna kapitalizacija $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Količina u optjecaju 2.23M 2.23M 2.23M Ukupna količina 2,233,881.340906231 2,233,881.340906231 2,233,881.340906231

Trenutačna tržišna kapitalizacija Precog je $ 1.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN52 je 2.23M, s ukupnom količinom od 2233881.340906231. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.24M.