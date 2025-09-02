NUMINE Token (NUMI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.104404 24-satna najviša cijena $ 0.106951 Najviša cijena ikada $ 0.183375 Najniža cijena $ 0.052167 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) +0.26% Promjena cijene (7D) -3.07%

NUMINE Token (NUMI) cijena u stvarnom vremenu je $0.10555. Tijekom protekla 24 sata, NUMItrgovalo je između najniže cijene $ 0.104404 i najviše cijene $ 0.106951, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NUMI je $ 0.183375, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.052167.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NUMI se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +0.26% u posljednjih 24 sata i -3.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NUMINE Token (NUMI)

Tržišna kapitalizacija $ 12.54M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 105.54M Količina u optjecaju 118.86M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NUMINE Token je $ 12.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NUMI je 118.86M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 105.54M.