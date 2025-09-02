Više o NUMI

NUMI Informacije o cijeni

NUMI Bijela knjiga

NUMI Službena web stranica

NUMI Tokenomija

NUMI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

NUMINE Token Logotip

NUMINE Token Cijena (NUMI)

Neuvršten

1 NUMI u USD cijena uživo:

$0.10555
$0.10555$0.10555
+0.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena NUMINE Token (NUMI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:44:26 (UTC+8)

NUMINE Token (NUMI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.104404
$ 0.104404$ 0.104404
24-satna najniža cijena
$ 0.106951
$ 0.106951$ 0.106951
24-satna najviša cijena

$ 0.104404
$ 0.104404$ 0.104404

$ 0.106951
$ 0.106951$ 0.106951

$ 0.183375
$ 0.183375$ 0.183375

$ 0.052167
$ 0.052167$ 0.052167

+0.06%

+0.26%

-3.07%

-3.07%

NUMINE Token (NUMI) cijena u stvarnom vremenu je $0.10555. Tijekom protekla 24 sata, NUMItrgovalo je između najniže cijene $ 0.104404 i najviše cijene $ 0.106951, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NUMI je $ 0.183375, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.052167.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NUMI se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +0.26% u posljednjih 24 sata i -3.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NUMINE Token (NUMI)

$ 12.54M
$ 12.54M$ 12.54M

--
----

$ 105.54M
$ 105.54M$ 105.54M

118.86M
118.86M 118.86M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NUMINE Token je $ 12.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NUMI je 118.86M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 105.54M.

NUMINE Token (NUMI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz NUMINE Token u USD iznosila je $ +0.00027862.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz NUMINE Token u USD iznosila je $ +0.0021192329.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz NUMINE Token u USD iznosila je $ +0.0633484923.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz NUMINE Token u USD iznosila je $ +0.03585128571629613.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00027862+0.26%
30 dana$ +0.0021192329+2.01%
60 dana$ +0.0633484923+60.02%
90 dana$ +0.03585128571629613+51.44%

Što je NUMINE Token (NUMI)

Numine is an integrated blockchain gaming platform designed to facilitate the development, distribution, and gameplay of blockchain-based games. By offering comprehensive services tailored specifically for the unique challenges and high entry barriers associated with blockchain gaming, Numine streamlines the entire process for developers and players alike. Numine’s purpose is to lower the barriers to entry and accelerate the growth of blockchain gaming by providing an all-in-one platform that supports the development, distribution, and play of blockchain-based games.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs NUMINE Token (NUMI)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

NUMINE Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NUMINE Token (NUMI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NUMINE Token (NUMI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NUMINE Token.

Provjerite NUMINE Token predviđanje cijene sada!

NUMI u lokalnim valutama

NUMINE Token (NUMI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NUMINE Token (NUMI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NUMI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NUMINE Token (NUMI)

Koliko NUMINE Token (NUMI) vrijedi danas?
Cijena NUMI uživo u USD je 0.10555 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NUMI u USD?
Trenutačna cijena NUMI u USD je $ 0.10555. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NUMINE Token?
Tržišna kapitalizacija za NUMI je $ 12.54M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NUMI?
Količina u optjecaju za NUMI je 118.86M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NUMI?
NUMI je postigao ATH cijenu od 0.183375 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NUMI?
NUMI je vidio ATL cijenu od 0.052167 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NUMI?
24-satni obujam trgovanja za NUMI je -- USD.
Hoće li NUMI još narasti ove godine?
NUMI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NUMI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:44:26 (UTC+8)

NUMINE Token (NUMI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.