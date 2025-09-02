Melon Dog (MELON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.067785 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.31% Promjena cijene (1D) -0.78% Promjena cijene (7D) +1.76%

Melon Dog (MELON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MELONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MELON je $ 0.067785, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MELON se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, -0.78% u posljednjih 24 sata i +1.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Melon Dog (MELON)

Tržišna kapitalizacija $ 249.54K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 249.54K Količina u optjecaju 407.51M Ukupna količina 407,510,417.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Melon Dog je $ 249.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MELON je 407.51M, s ukupnom količinom od 407510417.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 249.54K.