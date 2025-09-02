Više o MELON

Melon Dog Logotip

Melon Dog Cijena (MELON)

Neuvršten

1 MELON u USD cijena uživo:

$0.00061235
-0.70%1D
Grafikon aktualnih cijena Melon Dog (MELON)
Melon Dog (MELON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.067785
$ 0
-0.31%

-0.78%

+1.76%

+1.76%

Melon Dog (MELON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MELONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MELON je $ 0.067785, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MELON se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, -0.78% u posljednjih 24 sata i +1.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Melon Dog (MELON)

$ 249.54K
--
$ 249.54K
407.51M
407,510,417.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Melon Dog je $ 249.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MELON je 407.51M, s ukupnom količinom od 407510417.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 249.54K.

Melon Dog (MELON) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Melon Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Melon Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Melon Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Melon Dog u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.78%
30 dana$ 0+18.35%
60 dana$ 0+5.54%
90 dana$ 0--

Što je Melon Dog (MELON)

Resurs Melon Dog (MELON)

Službena web-stranica

Melon Dog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Melon Dog (MELON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Melon Dog (MELON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Melon Dog.

Provjerite Melon Dog predviđanje cijene sada!

MELON u lokalnim valutama

Melon Dog (MELON) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Melon Dog (MELON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MELON opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Melon Dog (MELON)

Koliko Melon Dog (MELON) vrijedi danas?
Cijena MELON uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MELON u USD?
Trenutačna cijena MELON u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Melon Dog?
Tržišna kapitalizacija za MELON je $ 249.54K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MELON?
Količina u optjecaju za MELON je 407.51M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MELON?
MELON je postigao ATH cijenu od 0.067785 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MELON?
MELON je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MELON?
24-satni obujam trgovanja za MELON je -- USD.
Hoće li MELON još narasti ove godine?
MELON mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MELON predviđanje cijene za detaljniju analizu.
