Loud Cijena danas

Trenutačna cijena Loud (LOUD) danas je $ 0.00163577, s promjenom od 12.27% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LOUD u USD je $ 0.00163577 po LOUD.

Loud trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,728,521, s količinom u optjecaju od 999.90M LOUD. Tijekom posljednja 24 sata, LOUD trgovao je između $ 0.00158304 (niska) i $ 0.00189535 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01678074, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00016919.

U kratkoročnim performansama, LOUD se kretao -5.35% u posljednjem satu i -34.70% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Loud (LOUD)

Tržišna kapitalizacija $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Količina u optjecaju 999.90M 999.90M 999.90M Ukupna količina 999,900,144.409345 999,900,144.409345 999,900,144.409345

Trenutačna tržišna kapitalizacija Loud je $ 1.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOUD je 999.90M, s ukupnom količinom od 999900144.409345. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.73M.