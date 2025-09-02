LORDS (LORDS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01444257 $ 0.01444257 $ 0.01444257 24-satna najniža cijena $ 0.01518991 $ 0.01518991 $ 0.01518991 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01444257$ 0.01444257 $ 0.01444257 24-satna najviša cijena $ 0.01518991$ 0.01518991 $ 0.01518991 Najviša cijena ikada $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 Najniža cijena $ 0.01014806$ 0.01014806 $ 0.01014806 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -3.30% Promjena cijene (7D) -11.50% Promjena cijene (7D) -11.50%

LORDS (LORDS) cijena u stvarnom vremenu je $0.01468512. Tijekom protekla 24 sata, LORDStrgovalo je između najniže cijene $ 0.01444257 i najviše cijene $ 0.01518991, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LORDS je $ 1.094, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01014806.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LORDS se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -3.30% u posljednjih 24 sata i -11.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LORDS (LORDS)

Tržišna kapitalizacija $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Količina u optjecaju 207.09M 207.09M 207.09M Ukupna količina 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LORDS je $ 3.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LORDS je 207.09M, s ukupnom količinom od 300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.41M.