Više o LORDS

LORDS Informacije o cijeni

LORDS Službena web stranica

LORDS Tokenomija

LORDS Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

LORDS Logotip

LORDS Cijena (LORDS)

Neuvršten

1 LORDS u USD cijena uživo:

$0.01468446
$0.01468446$0.01468446
-3.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena LORDS (LORDS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:36:53 (UTC+8)

LORDS (LORDS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01444257
$ 0.01444257$ 0.01444257
24-satna najniža cijena
$ 0.01518991
$ 0.01518991$ 0.01518991
24-satna najviša cijena

$ 0.01444257
$ 0.01444257$ 0.01444257

$ 0.01518991
$ 0.01518991$ 0.01518991

$ 1.094
$ 1.094$ 1.094

$ 0.01014806
$ 0.01014806$ 0.01014806

-0.00%

-3.30%

-11.50%

-11.50%

LORDS (LORDS) cijena u stvarnom vremenu je $0.01468512. Tijekom protekla 24 sata, LORDStrgovalo je između najniže cijene $ 0.01444257 i najviše cijene $ 0.01518991, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LORDS je $ 1.094, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01014806.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LORDS se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -3.30% u posljednjih 24 sata i -11.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LORDS (LORDS)

$ 3.04M
$ 3.04M$ 3.04M

--
----

$ 4.41M
$ 4.41M$ 4.41M

207.09M
207.09M 207.09M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LORDS je $ 3.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LORDS je 207.09M, s ukupnom količinom od 300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.41M.

LORDS (LORDS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz LORDS u USD iznosila je $ -0.00050198007676034.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz LORDS u USD iznosila je $ -0.0030793698.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz LORDS u USD iznosila je $ +0.0021881122.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz LORDS u USD iznosila je $ -0.006847823427728494.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00050198007676034-3.30%
30 dana$ -0.0030793698-20.96%
60 dana$ +0.0021881122+14.90%
90 dana$ -0.006847823427728494-31.80%

Što je LORDS (LORDS)

$LORDS is the native token of the Realmverse. The Realms + Bibliotheca team is building a massively multiplayer strategy game on StarkNet. Realms are part of the greater Loot ecosystem. $LORDS will be the token on StarkNet that users will transact with on a native AMM and NFT marketplace. $LORDS will be emitted to active participants within the game The game is in active development and the $LORDS token is currently being distributed to holders of the Realms NFTs before the main launch of the game.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs LORDS (LORDS)

Službena web-stranica

LORDS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LORDS (LORDS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LORDS (LORDS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LORDS.

Provjerite LORDS predviđanje cijene sada!

LORDS u lokalnim valutama

LORDS (LORDS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LORDS (LORDS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LORDS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LORDS (LORDS)

Koliko LORDS (LORDS) vrijedi danas?
Cijena LORDS uživo u USD je 0.01468512 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LORDS u USD?
Trenutačna cijena LORDS u USD je $ 0.01468512. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LORDS?
Tržišna kapitalizacija za LORDS je $ 3.04M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LORDS?
Količina u optjecaju za LORDS je 207.09M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LORDS?
LORDS je postigao ATH cijenu od 1.094 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LORDS?
LORDS je vidio ATL cijenu od 0.01014806 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LORDS?
24-satni obujam trgovanja za LORDS je -- USD.
Hoće li LORDS još narasti ove godine?
LORDS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LORDS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:36:53 (UTC+8)

LORDS (LORDS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.