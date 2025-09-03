Koi (KOI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00144858 $ 0.00144858 $ 0.00144858 24-satna najniža cijena $ 0.00150548 $ 0.00150548 $ 0.00150548 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00144858$ 0.00144858 $ 0.00144858 24-satna najviša cijena $ 0.00150548$ 0.00150548 $ 0.00150548 Najviša cijena ikada $ 0.091699$ 0.091699 $ 0.091699 Najniža cijena $ 0.00104874$ 0.00104874 $ 0.00104874 Promjena cijene (1H) +0.07% Promjena cijene (1D) -0.03% Promjena cijene (7D) -4.95% Promjena cijene (7D) -4.95%

Koi (KOI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00147609. Tijekom protekla 24 sata, KOItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00144858 i najviše cijene $ 0.00150548, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOI je $ 0.091699, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00104874.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOI se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, -0.03% u posljednjih 24 sata i -4.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Koi (KOI)

Tržišna kapitalizacija $ 738.05K$ 738.05K $ 738.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Količina u optjecaju 500.00M 500.00M 500.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Koi je $ 738.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOI je 500.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.48M.