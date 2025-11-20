JOOCE Cijena danas

Trenutačna cijena JOOCE (JOOCE) danas je $ 0.0000856, s promjenom od 7.40% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije JOOCE u USD je $ 0.0000856 po JOOCE.

JOOCE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 125,094, s količinom u optjecaju od 1.45B JOOCE. Tijekom posljednja 24 sata, JOOCE trgovao je između $ 0.00008165 (niska) i $ 0.00009336 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00009515, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002737.

U kratkoročnim performansama, JOOCE se kretao -0.71% u posljednjem satu i +62.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu JOOCE (JOOCE)

Tržišna kapitalizacija $ 125.09K$ 125.09K $ 125.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 860.33K$ 860.33K $ 860.33K Količina u optjecaju 1.45B 1.45B 1.45B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija JOOCE je $ 125.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JOOCE je 1.45B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 860.33K.