Indigo Protocol iUSD Cijena danas

Trenutačna cijena Indigo Protocol iUSD (IUSD) danas je $ 1.015, s promjenom od 0.67% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije IUSD u USD je $ 1.015 po IUSD.

Indigo Protocol iUSD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,672,293, s količinom u optjecaju od 9.52M IUSD. Tijekom posljednja 24 sata, IUSD trgovao je između $ 0.991858 (niska) i $ 1.029 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.33, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, IUSD se kretao +0.29% u posljednjem satu i +0.86% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Indigo Protocol iUSD (IUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 9.67M$ 9.67M $ 9.67M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.67M$ 9.67M $ 9.67M Količina u optjecaju 9.52M 9.52M 9.52M Ukupna količina 9,522,411.050995 9,522,411.050995 9,522,411.050995

Trenutačna tržišna kapitalizacija Indigo Protocol iUSD je $ 9.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IUSD je 9.52M, s ukupnom količinom od 9522411.050995. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.67M.