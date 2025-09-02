GUA (GUA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00136494$ 0.00136494 $ 0.00136494 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.77% Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) -18.38% Promjena cijene (7D) -18.38%

GUA (GUA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GUAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GUA je $ 0.00136494, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GUA se promijenio za +1.77% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -18.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GUA (GUA)

Tržišna kapitalizacija $ 141.89K$ 141.89K $ 141.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 141.89K$ 141.89K $ 141.89K Količina u optjecaju 6.25B 6.25B 6.25B Ukupna količina 6,247,359,701.791252 6,247,359,701.791252 6,247,359,701.791252

Trenutačna tržišna kapitalizacija GUA je $ 141.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GUA je 6.25B, s ukupnom količinom od 6247359701.791252. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 141.89K.