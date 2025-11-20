GTETH Cijena danas

Trenutačna cijena GTETH (GTETH) danas je $ 3,031.56, s promjenom od 1.23% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GTETH u USD je $ 3,031.56 po GTETH.

GTETH trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 465,366,137, s količinom u optjecaju od 153.82K GTETH. Tijekom posljednja 24 sata, GTETH trgovao je između $ 2,871.05 (niska) i $ 3,106.17 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 4,751.71, dok je rekordna najniža cijena bila $ 2,871.05.

U kratkoročnim performansama, GTETH se kretao +0.32% u posljednjem satu i -14.46% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GTETH (GTETH)

Tržišna kapitalizacija $ 465.37M$ 465.37M $ 465.37M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 465.37M$ 465.37M $ 465.37M Količina u optjecaju 153.82K 153.82K 153.82K Ukupna količina 153,820.0 153,820.0 153,820.0

