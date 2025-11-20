Grodo AI Cijena danas

Trenutačna cijena Grodo AI (GRODO) danas je --, s promjenom od 2.13% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GRODO u USD je -- po GRODO.

Grodo AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 57,168, s količinom u optjecaju od 99.38B GRODO. Tijekom posljednja 24 sata, GRODO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00000879, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, GRODO se kretao -0.12% u posljednjem satu i -15.05% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Grodo AI (GRODO)

Tržišna kapitalizacija $ 57.17K$ 57.17K $ 57.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.17K$ 57.17K $ 57.17K Količina u optjecaju 99.38B 99.38B 99.38B Ukupna količina 99,376,487,754.93317 99,376,487,754.93317 99,376,487,754.93317

Trenutačna tržišna kapitalizacija Grodo AI je $ 57.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRODO je 99.38B, s ukupnom količinom od 99376487754.93317. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.17K.