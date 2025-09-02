Expand (XZK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00315402 24-satna najniža cijena $ 0.00521047 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.187647 Najniža cijena $ 0.00269224 Promjena cijene (1H) -2.49% Promjena cijene (1D) +50.81% Promjena cijene (7D) +60.08%

Expand (XZK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00483834. Tijekom protekla 24 sata, XZKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00315402 i najviše cijene $ 0.00521047, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XZK je $ 0.187647, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00269224.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XZK se promijenio za -2.49% u posljednjih sat vremena, +50.81% u posljednjih 24 sata i +60.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Expand (XZK)

Tržišna kapitalizacija $ 1.98M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.81M Količina u optjecaju 410.76M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Expand je $ 1.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XZK je 410.76M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.81M.