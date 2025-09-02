Više o XZK

Expand Cijena (XZK)

Neuvršten

1 XZK u USD cijena uživo:

$0.00483834
+50.80%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Expand (XZK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:20:54 (UTC+8)

Expand (XZK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00315402
24-satna najniža cijena
$ 0.00521047
24-satna najviša cijena

$ 0.00315402
$ 0.00521047
$ 0.187647
$ 0.00269224
-2.49%

+50.81%

+60.08%

+60.08%

Expand (XZK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00483834. Tijekom protekla 24 sata, XZKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00315402 i najviše cijene $ 0.00521047, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XZK je $ 0.187647, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00269224.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XZK se promijenio za -2.49% u posljednjih sat vremena, +50.81% u posljednjih 24 sata i +60.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Expand (XZK)

$ 1.98M
--
$ 4.81M
410.76M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Expand je $ 1.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XZK je 410.76M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.81M.

Expand (XZK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Expand u USD iznosila je $ +0.0016302.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Expand u USD iznosila je $ +0.0017924317.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Expand u USD iznosila je $ -0.0009452171.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Expand u USD iznosila je $ -0.001875577191043784.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0016302+50.81%
30 dana$ +0.0017924317+37.05%
60 dana$ -0.0009452171-19.53%
90 dana$ -0.001875577191043784-27.93%

Što je Expand (XZK)

Expand: Trustless Authentication Layer for AI Agents. Empowering AI with secure & verifiable data access using Zero-Knowledge Proofs. As AI Agents push the boundaries of their applications, ensuring secure and private data access remains a critical bottleneck for intelligence and large-scale adoption. To address this challenge, Expand is introducing the Trustless Authentication Layer for AI Agents—a secure, efficient, and trustless authorization framework. By integrating Zero-Knowledge Proofs (ZK-Proofs), Expand enables zk Agents to securely retrieve and verify necessary information in a trustless environment, enhancing their decision-making and expanding their applicability. This breakthrough allows AI Agents to securely access a broader range of high-value data sources while maintaining privacy and security.

Expand Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Expand (XZK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Expand (XZK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Expand.

Provjerite Expand predviđanje cijene sada!

XZK u lokalnim valutama

Expand (XZK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Expand (XZK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XZK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Expand (XZK)

Koliko Expand (XZK) vrijedi danas?
Cijena XZK uživo u USD je 0.00483834 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XZK u USD?
Trenutačna cijena XZK u USD je $ 0.00483834. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Expand?
Tržišna kapitalizacija za XZK je $ 1.98M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XZK?
Količina u optjecaju za XZK je 410.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XZK?
XZK je postigao ATH cijenu od 0.187647 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XZK?
XZK je vidio ATL cijenu od 0.00269224 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XZK?
24-satni obujam trgovanja za XZK je -- USD.
Hoće li XZK još narasti ove godine?
XZK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XZK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:20:54 (UTC+8)

