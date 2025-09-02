Više o DOGC

DOGC Cijena (DOGC)

1 DOGC u USD cijena uživo:

--
----
+5.30%1D
Grafikon aktualnih cijena DOGC (DOGC)
DOGC (DOGC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.32%

+5.37%

+32.45%

+32.45%

DOGC (DOGC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOGCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOGC je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOGC se promijenio za -1.32% u posljednjih sat vremena, +5.37% u posljednjih 24 sata i +32.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DOGC (DOGC)

$ 4.57M
$ 4.57M$ 4.57M

--
----

$ 4.57M
$ 4.57M$ 4.57M

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Trenutačna tržišna kapitalizacija DOGC je $ 4.57M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOGC je 100.00B, s ukupnom količinom od 99999999999.99998. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.57M.

DOGC (DOGC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DOGC u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DOGC u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DOGC u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DOGC u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+5.37%
30 dana$ 0+391.10%
60 dana$ 0+688.73%
90 dana$ 0--

Što je DOGC (DOGC)

DogeChaser is a project centered around NFTs and crypto assets. Launched in 2023, it aimed to build an integrated ecosystem. Its NFT minting finished in mid-2024, generating unique digital collectibles with diverse styles. Post-minting, it plans to airdrop Dogc tokens to NFT holders, strengthening the value loop within the community. In November 2024, a trading market will go live, supporting transactions with ETH and Dogc tokens. This market, designed for simplicity and efficiency, allows users to trade NFTs conveniently, with ETH offering liquidity for large deals and Dogc being crucial for internal operations like NFT purchases and fee payments. Technically, it's based on the Ethereum blockchain framework, leveraging smart contracts for automated, transparent, and traceable processes, and is constantly optimizing performance for better user experience while expanding its user community through online and offline activities. Overall, it's about creating a functional and valuable digital asset space where art, technology, and finance converge.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs DOGC (DOGC)

DOGC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DOGC (DOGC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DOGC (DOGC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DOGC.

Provjerite DOGC predviđanje cijene sada!

DOGC u lokalnim valutama

DOGC (DOGC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DOGC (DOGC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DOGC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DOGC (DOGC)

Koliko DOGC (DOGC) vrijedi danas?
Cijena DOGC uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DOGC u USD?
Trenutačna cijena DOGC u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DOGC?
Tržišna kapitalizacija za DOGC je $ 4.57M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DOGC?
Količina u optjecaju za DOGC je 100.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DOGC?
DOGC je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DOGC?
DOGC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DOGC?
24-satni obujam trgovanja za DOGC je -- USD.
Hoće li DOGC još narasti ove godine?
DOGC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DOGC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:47:45 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.