DFDV Staked SOL Cijena danas

Trenutačna cijena DFDV Staked SOL (DFDVSOL) danas je $ 142.14, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DFDVSOL u USD je $ 142.14 po DFDVSOL.

DFDV Staked SOL trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 71,366,435, s količinom u optjecaju od 502.07K DFDVSOL. Tijekom posljednja 24 sata, DFDVSOL trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 259.77, dok je rekordna najniža cijena bila $ 135.29.

U kratkoročnim performansama, DFDVSOL se kretao -- u posljednjem satu i -18.82% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 71.37M$ 71.37M $ 71.37M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 71.37M$ 71.37M $ 71.37M Količina u optjecaju 502.07K 502.07K 502.07K Ukupna količina 502,068.708103345 502,068.708103345 502,068.708103345

