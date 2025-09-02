Conceal (CCX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00535846 24-satna najviša cijena $ 0.00622463 Najviša cijena ikada $ 1.59 Najniža cijena $ 0.00403452 Promjena cijene (1H) -1.04% Promjena cijene (1D) -9.05% Promjena cijene (7D) -19.48%

Conceal (CCX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00565112. Tijekom protekla 24 sata, CCXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00535846 i najviše cijene $ 0.00622463, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CCX je $ 1.59, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00403452.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CCX se promijenio za -1.04% u posljednjih sat vremena, -9.05% u posljednjih 24 sata i -19.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Conceal (CCX)

Tržišna kapitalizacija $ 116.28K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.13M Količina u optjecaju 20.58M Ukupna količina 200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Conceal je $ 116.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CCX je 20.58M, s ukupnom količinom od 200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.13M.