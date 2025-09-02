Više o CIV

Civilization Logotip

Civilization Cijena (CIV)

1 CIV u USD cijena uživo:

$0.00129
$0.00129$0.00129
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Civilization (CIV)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:03:19 (UTC+8)

Civilization (CIV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.253367
$ 0.253367$ 0.253367

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-37.08%

-37.08%

Civilization (CIV) cijena u stvarnom vremenu je $0.00129. Tijekom protekla 24 sata, CIVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CIV je $ 0.253367, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CIV se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -37.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Civilization (CIV)

$ 376.25K
$ 376.25K$ 376.25K

--
----

$ 387.00K
$ 387.00K$ 387.00K

291.67M
291.67M 291.67M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Civilization je $ 376.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CIV je 291.67M, s ukupnom količinom od 300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 387.00K.

Civilization (CIV) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Civilization u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Civilization u USD iznosila je $ +0.0004805207.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Civilization u USD iznosila je $ +0.0005585870.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Civilization u USD iznosila je $ -0.0002743722397427698.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0004805207+37.25%
60 dana$ +0.0005585870+43.30%
90 dana$ -0.0002743722397427698-17.53%

Što je Civilization (CIV)

CIV aims at building the world’s first Dex Fund: transforming the way how staking and investment are done, with 100% auditable code and, eventually, automated multi-strategy selection for maximum yield at minimum risk.

Resurs Civilization (CIV)

Službena web-stranica

Civilization Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Civilization (CIV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Civilization (CIV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Civilization.

Provjerite Civilization predviđanje cijene sada!

CIV u lokalnim valutama

Civilization (CIV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Civilization (CIV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CIV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Civilization (CIV)

Koliko Civilization (CIV) vrijedi danas?
Cijena CIV uživo u USD je 0.00129 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CIV u USD?
Trenutačna cijena CIV u USD je $ 0.00129. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Civilization?
Tržišna kapitalizacija za CIV je $ 376.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CIV?
Količina u optjecaju za CIV je 291.67M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CIV?
CIV je postigao ATH cijenu od 0.253367 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CIV?
CIV je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CIV?
24-satni obujam trgovanja za CIV je -- USD.
Hoće li CIV još narasti ove godine?
CIV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CIV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
