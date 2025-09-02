Civilization (CIV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.253367 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -37.08%

Civilization (CIV) cijena u stvarnom vremenu je $0.00129. Tijekom protekla 24 sata, CIVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CIV je $ 0.253367, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CIV se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -37.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Civilization (CIV)

Tržišna kapitalizacija $ 376.25K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 387.00K Količina u optjecaju 291.67M Ukupna količina 300,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Civilization je $ 376.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CIV je 291.67M, s ukupnom količinom od 300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 387.00K.