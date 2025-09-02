Cheeseball (CB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02102669$ 0.02102669 $ 0.02102669 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.30% Promjena cijene (1D) -1.94% Promjena cijene (7D) +6.89% Promjena cijene (7D) +6.89%

Cheeseball (CB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CB je $ 0.02102669, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CB se promijenio za -1.30% u posljednjih sat vremena, -1.94% u posljednjih 24 sata i +6.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cheeseball (CB)

Tržišna kapitalizacija $ 190.18K$ 190.18K $ 190.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 190.18K$ 190.18K $ 190.18K Količina u optjecaju 999.76M 999.76M 999.76M Ukupna količina 999,762,679.263946 999,762,679.263946 999,762,679.263946

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cheeseball je $ 190.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CB je 999.76M, s ukupnom količinom od 999762679.263946. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 190.18K.