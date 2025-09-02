Više o CB

Cheeseball Logotip

Cheeseball Cijena (CB)

Neuvršten

1 CB u USD cijena uživo:

$0.00019025
$0.00019025$0.00019025
-1.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Cheeseball (CB)
Cheeseball (CB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02102669
$ 0.02102669$ 0.02102669

$ 0
$ 0$ 0

-1.30%

-1.94%

+6.89%

+6.89%

Cheeseball (CB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CB je $ 0.02102669, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CB se promijenio za -1.30% u posljednjih sat vremena, -1.94% u posljednjih 24 sata i +6.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cheeseball (CB)

$ 190.18K
$ 190.18K$ 190.18K

--
----

$ 190.18K
$ 190.18K$ 190.18K

999.76M
999.76M 999.76M

999,762,679.263946
999,762,679.263946 999,762,679.263946

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cheeseball je $ 190.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CB je 999.76M, s ukupnom količinom od 999762679.263946. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 190.18K.

Cheeseball (CB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Cheeseball u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Cheeseball u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Cheeseball u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Cheeseball u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.94%
30 dana$ 0+8.76%
60 dana$ 0-8.08%
90 dana$ 0--

Što je Cheeseball (CB)

Cheeseball is a meme coin on the Solana chain. The Cheeseball community brings together investors from every corner of the world and generates daily interacting contents such as games and contests. Staking, lotteries, NFTs and daily raffles are on the menu. The team is taking advantage of the upcoming Holiday to gain the crypto community’s attention but as the weeks go by, this project will gain its reputation through continuous communication with its investors, aggressive marketing campaigns, listings and constant deliveries from the leadership team. They are currently designing a utility tying every single project together, in order to provide their investors with further room to maximize their profits and increase their retention. Their most important values are integrity, innovation, communication, respect and unconditional love.

Resurs Cheeseball (CB)

Službena web-stranica

Cheeseball Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cheeseball (CB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cheeseball (CB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cheeseball.

Provjerite Cheeseball predviđanje cijene sada!

CB u lokalnim valutama

Cheeseball (CB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cheeseball (CB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cheeseball (CB)

Koliko Cheeseball (CB) vrijedi danas?
Cijena CB uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CB u USD?
Trenutačna cijena CB u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cheeseball?
Tržišna kapitalizacija za CB je $ 190.18K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CB?
Količina u optjecaju za CB je 999.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CB?
CB je postigao ATH cijenu od 0.02102669 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CB?
CB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CB?
24-satni obujam trgovanja za CB je -- USD.
Hoće li CB još narasti ove godine?
CB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.