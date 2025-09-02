cDAI (CDAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02488503 $ 0.02488503 $ 0.02488503 24-satna najniža cijena $ 0.02490675 $ 0.02490675 $ 0.02490675 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02488503$ 0.02488503 $ 0.02488503 24-satna najviša cijena $ 0.02490675$ 0.02490675 $ 0.02490675 Najviša cijena ikada $ 0.03159087$ 0.03159087 $ 0.03159087 Najniža cijena $ 0.00728854$ 0.00728854 $ 0.00728854 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) +0.03% Promjena cijene (7D) +0.04% Promjena cijene (7D) +0.04%

cDAI (CDAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.02489763. Tijekom protekla 24 sata, CDAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.02488503 i najviše cijene $ 0.02490675, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CDAI je $ 0.03159087, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00728854.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CDAI se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +0.03% u posljednjih 24 sata i +0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cDAI (CDAI)

Tržišna kapitalizacija $ 24.80M$ 24.80M $ 24.80M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.80M$ 24.80M $ 24.80M Količina u optjecaju 995.96M 995.96M 995.96M Ukupna količina 995,956,207.8187728 995,956,207.8187728 995,956,207.8187728

Trenutačna tržišna kapitalizacija cDAI je $ 24.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CDAI je 995.96M, s ukupnom količinom od 995956207.8187728. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.80M.