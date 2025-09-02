Više o CDAI

cDAI Logotip

cDAI Cijena (CDAI)

Neuvršten

1 CDAI u USD cijena uživo:

$0.02489763
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena cDAI (CDAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:02:59 (UTC+8)

cDAI (CDAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02488503
24-satna najniža cijena
$ 0.02490675
24-satna najviša cijena

$ 0.02488503
$ 0.02490675
$ 0.03159087
$ 0.00728854
+0.00%

+0.03%

+0.04%

+0.04%

cDAI (CDAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.02489763. Tijekom protekla 24 sata, CDAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.02488503 i najviše cijene $ 0.02490675, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CDAI je $ 0.03159087, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00728854.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CDAI se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +0.03% u posljednjih 24 sata i +0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cDAI (CDAI)

$ 24.80M
--
$ 24.80M
995.96M
995,956,207.8187728
Trenutačna tržišna kapitalizacija cDAI je $ 24.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CDAI je 995.96M, s ukupnom količinom od 995956207.8187728. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.80M.

cDAI (CDAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz cDAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz cDAI u USD iznosila je $ +0.0001156221.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz cDAI u USD iznosila je $ +0.0002373018.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz cDAI u USD iznosila je $ +0.000314158873329403.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.03%
30 dana$ +0.0001156221+0.46%
60 dana$ +0.0002373018+0.95%
90 dana$ +0.000314158873329403+1.28%

Što je cDAI (CDAI)

Compound protocol balance token

Resurs cDAI (CDAI)

Službena web-stranica

cDAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će cDAI (CDAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših cDAI (CDAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za cDAI.

Provjerite cDAI predviđanje cijene sada!

CDAI u lokalnim valutama

cDAI (CDAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike cDAI (CDAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CDAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o cDAI (CDAI)

Koliko cDAI (CDAI) vrijedi danas?
Cijena CDAI uživo u USD je 0.02489763 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CDAI u USD?
Trenutačna cijena CDAI u USD je $ 0.02489763. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija cDAI?
Tržišna kapitalizacija za CDAI je $ 24.80M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CDAI?
Količina u optjecaju za CDAI je 995.96M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CDAI?
CDAI je postigao ATH cijenu od 0.03159087 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CDAI?
CDAI je vidio ATL cijenu od 0.00728854 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CDAI?
24-satni obujam trgovanja za CDAI je -- USD.
Hoće li CDAI još narasti ove godine?
CDAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CDAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
cDAI (CDAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

