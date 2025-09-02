Calaxy (CLXY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00619045 $ 0.00619045 $ 0.00619045 24-satna najniža cijena $ 0.00638456 $ 0.00638456 $ 0.00638456 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00619045$ 0.00619045 $ 0.00619045 24-satna najviša cijena $ 0.00638456$ 0.00638456 $ 0.00638456 Najviša cijena ikada $ 63,229,481$ 63,229,481 $ 63,229,481 Najniža cijena $ 0.00567033$ 0.00567033 $ 0.00567033 Promjena cijene (1H) -0.32% Promjena cijene (1D) -0.76% Promjena cijene (7D) -7.70% Promjena cijene (7D) -7.70%

Calaxy (CLXY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00631301. Tijekom protekla 24 sata, CLXYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00619045 i najviše cijene $ 0.00638456, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLXY je $ 63,229,481, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00567033.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLXY se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, -0.76% u posljednjih 24 sata i -7.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Calaxy (CLXY)

Tržišna kapitalizacija $ 581.42K$ 581.42K $ 581.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.31M$ 6.31M $ 6.31M Količina u optjecaju 92.11M 92.11M 92.11M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Calaxy je $ 581.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLXY je 92.11M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.31M.