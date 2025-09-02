Više o CLXY

Calaxy Logotip

Calaxy Cijena (CLXY)

Neuvršten

1 CLXY u USD cijena uživo:

$0.00631239
$0.00631239$0.00631239
-0.70%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Calaxy (CLXY)
Calaxy (CLXY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00619045
$ 0.00619045$ 0.00619045
24-satna najniža cijena
$ 0.00638456
$ 0.00638456$ 0.00638456
24-satna najviša cijena

$ 0.00619045
$ 0.00619045$ 0.00619045

$ 0.00638456
$ 0.00638456$ 0.00638456

$ 63,229,481
$ 63,229,481$ 63,229,481

$ 0.00567033
$ 0.00567033$ 0.00567033

-0.32%

-0.76%

-7.70%

-7.70%

Calaxy (CLXY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00631301. Tijekom protekla 24 sata, CLXYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00619045 i najviše cijene $ 0.00638456, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLXY je $ 63,229,481, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00567033.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLXY se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, -0.76% u posljednjih 24 sata i -7.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Calaxy (CLXY)

$ 581.42K
$ 581.42K$ 581.42K

--
----

$ 6.31M
$ 6.31M$ 6.31M

92.11M
92.11M 92.11M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Calaxy je $ 581.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLXY je 92.11M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.31M.

Calaxy (CLXY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Calaxy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Calaxy u USD iznosila je $ -0.0025878303.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Calaxy u USD iznosila je $ -0.0014298569.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Calaxy u USD iznosila je $ -0.00314969311680887.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.76%
30 dana$ -0.0025878303-40.99%
60 dana$ -0.0014298569-22.64%
90 dana$ -0.00314969311680887-33.28%

Što je Calaxy (CLXY)

The Creator’s Galaxy Protocol is a decentralized, permissionless protocol dedicated to content creator monetization via the use of social tokens and NFTs. $CLXY acts as governance and gas fees for The Creator’s Galaxy Ecosystem. The Creator’s Galaxy is the world’s first protocol that incorporates both NFTs and social tokens. The Creator’s Galaxy Whitepaper: https://www.creatorsgalaxyfoundation.com/whitepaper.pdf Calaxy App is the first application built on The Creator’s Galaxy Protocol and serves as a Twitter-like/Instagram-like interface for Creators to create and sell digital assets Fans are able to buy Creator tokens directly within the application by using fiat (and eventually $CLXY). Fans redeem these Creator tokens for familiar social media engagements like video calls, video messages, and exclusive content, making these the first Creator tokens with embedded utility. Over 200 celebrities, athletes, and influencers are pledged to launch their own social tokens via Calaxy App. Calaxy App Whitepaper: https://assets.website-files.com/5fdaf342451dbb72b680336e/6140b8aeb1b5ecd7213f926d_Calaxy_Whitepaper_v1.0.pdf

Resurs Calaxy (CLXY)

Službena web-stranica

Calaxy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Calaxy (CLXY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Calaxy (CLXY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Calaxy.

Provjerite Calaxy predviđanje cijene sada!

CLXY u lokalnim valutama

Calaxy (CLXY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Calaxy (CLXY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CLXY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Calaxy (CLXY)

Koliko Calaxy (CLXY) vrijedi danas?
Cijena CLXY uživo u USD je 0.00631301 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CLXY u USD?
Trenutačna cijena CLXY u USD je $ 0.00631301. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Calaxy?
Tržišna kapitalizacija za CLXY je $ 581.42K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CLXY?
Količina u optjecaju za CLXY je 92.11M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CLXY?
CLXY je postigao ATH cijenu od 63,229,481 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CLXY?
CLXY je vidio ATL cijenu od 0.00567033 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CLXY?
24-satni obujam trgovanja za CLXY je -- USD.
Hoće li CLXY još narasti ove godine?
CLXY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CLXY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Calaxy (CLXY) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

