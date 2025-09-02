BSCPAD (BSCPAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01410433 $ 0.01410433 $ 0.01410433 24-satna najniža cijena $ 0.01486024 $ 0.01486024 $ 0.01486024 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01410433$ 0.01410433 $ 0.01410433 24-satna najviša cijena $ 0.01486024$ 0.01486024 $ 0.01486024 Najviša cijena ikada $ 7.45$ 7.45 $ 7.45 Najniža cijena $ 0.01370459$ 0.01370459 $ 0.01370459 Promjena cijene (1H) -0.51% Promjena cijene (1D) -1.52% Promjena cijene (7D) -4.15% Promjena cijene (7D) -4.15%

BSCPAD (BSCPAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.01462198. Tijekom protekla 24 sata, BSCPADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01410433 i najviše cijene $ 0.01486024, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BSCPAD je $ 7.45, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01370459.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BSCPAD se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, -1.52% u posljednjih 24 sata i -4.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BSCPAD (BSCPAD)

Tržišna kapitalizacija $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M Količina u optjecaju 79.21M 79.21M 79.21M Ukupna količina 175,600,000.0 175,600,000.0 175,600,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BSCPAD je $ 1.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BSCPAD je 79.21M, s ukupnom količinom od 175600000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.57M.