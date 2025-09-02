BFG Token (BFG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01560094 $ 0.01560094 $ 0.01560094 24-satna najniža cijena $ 0.0165187 $ 0.0165187 $ 0.0165187 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01560094$ 0.01560094 $ 0.01560094 24-satna najviša cijena $ 0.0165187$ 0.0165187 $ 0.0165187 Najviša cijena ikada $ 0.0378077$ 0.0378077 $ 0.0378077 Najniža cijena $ 0.01019117$ 0.01019117 $ 0.01019117 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) +1.12% Promjena cijene (7D) +4.47% Promjena cijene (7D) +4.47%

BFG Token (BFG) cijena u stvarnom vremenu je $0.01585253. Tijekom protekla 24 sata, BFGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01560094 i najviše cijene $ 0.0165187, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BFG je $ 0.0378077, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01019117.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BFG se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +1.12% u posljednjih 24 sata i +4.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BFG Token (BFG)

Tržišna kapitalizacija $ 11.04M$ 11.04M $ 11.04M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 52.56M$ 52.56M $ 52.56M Količina u optjecaju 696.53M 696.53M 696.53M Ukupna količina 3,314,587,720.1642346 3,314,587,720.1642346 3,314,587,720.1642346

Trenutačna tržišna kapitalizacija BFG Token je $ 11.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BFG je 696.53M, s ukupnom količinom od 3314587720.1642346. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.56M.