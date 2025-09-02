Više o BFG

BFG Token Cijena (BFG)

1 BFG u USD cijena uživo:

$0.01585253
+1.10%1D
Grafikon aktualnih cijena BFG Token (BFG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:06:47 (UTC+8)

BFG Token (BFG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01560094
24-satna najniža cijena
$ 0.0165187
24-satna najviša cijena

$ 0.01560094
$ 0.0165187
$ 0.0378077
$ 0.01019117
-0.10%

+1.12%

+4.47%

+4.47%

BFG Token (BFG) cijena u stvarnom vremenu je $0.01585253. Tijekom protekla 24 sata, BFGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01560094 i najviše cijene $ 0.0165187, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BFG je $ 0.0378077, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01019117.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BFG se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +1.12% u posljednjih 24 sata i +4.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BFG Token (BFG)

$ 11.04M
$ 11.04M$ 11.04M

--
----

$ 52.56M
$ 52.56M$ 52.56M

696.53M
696.53M 696.53M

3,314,587,720.1642346
3,314,587,720.1642346 3,314,587,720.1642346

Trenutačna tržišna kapitalizacija BFG Token je $ 11.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BFG je 696.53M, s ukupnom količinom od 3314587720.1642346. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.56M.

BFG Token (BFG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BFG Token u USD iznosila je $ +0.00017619.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BFG Token u USD iznosila je $ +0.0002177424.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BFG Token u USD iznosila je $ +0.0013576138.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BFG Token u USD iznosila je $ -0.001816424525799977.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00017619+1.12%
30 dana$ +0.0002177424+1.37%
60 dana$ +0.0013576138+8.56%
90 dana$ -0.001816424525799977-10.28%

Što je BFG Token (BFG)

BFG is the native BEP-20 token of the BetFury ecosystem, initially launched on the Binance Smart Chain network. The number of BFG supporters has surpassed 67,000 token holders. BFG holders can trade, play, stake BFG, and be rewarded with the highest APRs, discounts, and bonuses based on their token holdings. In addition, the BFG token can be used to earn on exchanges such as PancakeSwap and Biswap. While benefiting from BFG on the platform and beyond, the token is being secured by strong CertiK. It ensures BFG's safety by thoroughly examining its smart contract code.

Resurs BFG Token (BFG)

Službena web-stranica

BFG Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BFG Token (BFG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BFG Token (BFG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BFG Token.

Provjerite BFG Token predviđanje cijene sada!

BFG u lokalnim valutama

BFG Token (BFG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BFG Token (BFG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BFG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BFG Token (BFG)

Koliko BFG Token (BFG) vrijedi danas?
Cijena BFG uživo u USD je 0.01585253 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BFG u USD?
Trenutačna cijena BFG u USD je $ 0.01585253. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BFG Token?
Tržišna kapitalizacija za BFG je $ 11.04M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BFG?
Količina u optjecaju za BFG je 696.53M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BFG?
BFG je postigao ATH cijenu od 0.0378077 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BFG?
BFG je vidio ATL cijenu od 0.01019117 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BFG?
24-satni obujam trgovanja za BFG je -- USD.
Hoće li BFG još narasti ove godine?
BFG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BFG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
BFG Token (BFG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.