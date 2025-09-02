ARTH (ARTH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.89 $ 1.89 $ 1.89 24-satna najniža cijena $ 1.89 $ 1.89 $ 1.89 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.89$ 1.89 $ 1.89 24-satna najviša cijena $ 1.89$ 1.89 $ 1.89 Najviša cijena ikada $ 4.49$ 4.49 $ 4.49 Najniža cijena $ 0.108627$ 0.108627 $ 0.108627 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) -5.11% Promjena cijene (7D) -5.11%

ARTH (ARTH) cijena u stvarnom vremenu je $1.89. Tijekom protekla 24 sata, ARTHtrgovalo je između najniže cijene $ 1.89 i najviše cijene $ 1.89, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARTH je $ 4.49, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.108627.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARTH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -5.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ARTH (ARTH)

Tržišna kapitalizacija $ 831.95K$ 831.95K $ 831.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 831.95K$ 831.95K $ 831.95K Količina u optjecaju 439.91K 439.91K 439.91K Ukupna količina 439,908.746 439,908.746 439,908.746

Trenutačna tržišna kapitalizacija ARTH je $ 831.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARTH je 439.91K, s ukupnom količinom od 439908.746. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 831.95K.