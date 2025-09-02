Više o ARTH

ARTH Informacije o cijeni

ARTH Službena web stranica

ARTH Tokenomija

ARTH Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

ARTH Logotip

ARTH Cijena (ARTH)

Neuvršten

1 ARTH u USD cijena uživo:

$1.89
$1.89$1.89
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena ARTH (ARTH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:52:37 (UTC+8)

ARTH (ARTH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.89
$ 1.89$ 1.89
24-satna najniža cijena
$ 1.89
$ 1.89$ 1.89
24-satna najviša cijena

$ 1.89
$ 1.89$ 1.89

$ 1.89
$ 1.89$ 1.89

$ 4.49
$ 4.49$ 4.49

$ 0.108627
$ 0.108627$ 0.108627

--

-0.00%

-5.11%

-5.11%

ARTH (ARTH) cijena u stvarnom vremenu je $1.89. Tijekom protekla 24 sata, ARTHtrgovalo je između najniže cijene $ 1.89 i najviše cijene $ 1.89, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARTH je $ 4.49, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.108627.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARTH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -5.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ARTH (ARTH)

$ 831.95K
$ 831.95K$ 831.95K

--
----

$ 831.95K
$ 831.95K$ 831.95K

439.91K
439.91K 439.91K

439,908.746
439,908.746 439,908.746

Trenutačna tržišna kapitalizacija ARTH je $ 831.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARTH je 439.91K, s ukupnom količinom od 439908.746. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 831.95K.

ARTH (ARTH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ARTH u USD iznosila je $ -0.000178669388015.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ARTH u USD iznosila je $ +3.1870544580.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ARTH u USD iznosila je $ +0.1592069850.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ARTH u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000178669388015-0.00%
30 dana$ +3.1870544580+168.63%
60 dana$ +0.1592069850+8.42%
90 dana$ 0--

Što je ARTH (ARTH)

ARTH is a next-generation digital currency known as a valuecoin in the MahaDAO protocol. ARTH is designed to tackle the depreciation of Fiat currencies and stablecoins (like US Dollar, Euro, DAI, USDT), but at the same time remain relatively stable (unlike Gold and Bitcoin). ARTH does this by being pegged to a basket of assets that represent strong hedges of each other; so that if one asset depreciates in buying power, the other appreciates because it acts as a hedge against the first asset, keeping the net buying power of the entire basket unchanged. ARTH is only minted when collateral is deposited into any one of the protocol pools. This ensures that every ARTH that is minted will always have some kind of backing to ensure its stability. ARTH is burnt when it is redeemed for its underlying collateral.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ARTH (ARTH)

Službena web-stranica

ARTH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ARTH (ARTH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ARTH (ARTH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ARTH.

Provjerite ARTH predviđanje cijene sada!

ARTH u lokalnim valutama

ARTH (ARTH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ARTH (ARTH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ARTH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ARTH (ARTH)

Koliko ARTH (ARTH) vrijedi danas?
Cijena ARTH uživo u USD je 1.89 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ARTH u USD?
Trenutačna cijena ARTH u USD je $ 1.89. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ARTH?
Tržišna kapitalizacija za ARTH je $ 831.95K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ARTH?
Količina u optjecaju za ARTH je 439.91K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ARTH?
ARTH je postigao ATH cijenu od 4.49 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ARTH?
ARTH je vidio ATL cijenu od 0.108627 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ARTH?
24-satni obujam trgovanja za ARTH je -- USD.
Hoće li ARTH još narasti ove godine?
ARTH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ARTH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:52:37 (UTC+8)

ARTH (ARTH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.