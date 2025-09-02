AOK (AOK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.300956$ 0.300956 $ 0.300956 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) -23.62% Promjena cijene (7D) -23.62%

AOK (AOK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AOKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AOK je $ 0.300956, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AOK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -23.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AOK (AOK)

Tržišna kapitalizacija $ 8.40K$ 8.40K $ 8.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.00K$ 42.00K $ 42.00K Količina u optjecaju 200.00M 200.00M 200.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AOK je $ 8.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AOK je 200.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.00K.