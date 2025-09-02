Antitoken (ANTI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00955722 $ 0.00955722 $ 0.00955722 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00955722$ 0.00955722 $ 0.00955722 Najviša cijena ikada $ 0.01260369$ 0.01260369 $ 0.01260369 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) +2.33% Promjena cijene (7D) +1.98% Promjena cijene (7D) +1.98%

Antitoken (ANTI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ANTItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00955722, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANTI je $ 0.01260369, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANTI se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, +2.33% u posljednjih 24 sata i +1.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Antitoken (ANTI)

Tržišna kapitalizacija $ 73.71K$ 73.71K $ 73.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 73.71K$ 73.71K $ 73.71K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,973,376.09 999,973,376.09 999,973,376.09

Trenutačna tržišna kapitalizacija Antitoken je $ 73.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANTI je 999.97M, s ukupnom količinom od 999973376.09. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 73.71K.