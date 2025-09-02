Više o ANARCHY

ANARCHY Informacije o cijeni

ANARCHY Službena web stranica

ANARCHY Tokenomija

ANARCHY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

ANARCHY Logotip

ANARCHY Cijena (ANARCHY)

Neuvršten

1 ANARCHY u USD cijena uživo:

$0.00044771
$0.00044771$0.00044771
-11.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena ANARCHY (ANARCHY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:51:26 (UTC+8)

ANARCHY (ANARCHY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01011476
$ 0.01011476$ 0.01011476

$ 0
$ 0$ 0

-1.43%

-11.06%

-7.63%

-7.63%

ANARCHY (ANARCHY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ANARCHYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANARCHY je $ 0.01011476, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANARCHY se promijenio za -1.43% u posljednjih sat vremena, -11.06% u posljednjih 24 sata i -7.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ANARCHY (ANARCHY)

$ 192.89K
$ 192.89K$ 192.89K

--
----

$ 192.89K
$ 192.89K$ 192.89K

430.14M
430.14M 430.14M

430,139,205.194636
430,139,205.194636 430,139,205.194636

Trenutačna tržišna kapitalizacija ANARCHY je $ 192.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANARCHY je 430.14M, s ukupnom količinom od 430139205.194636. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 192.89K.

ANARCHY (ANARCHY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ANARCHY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ANARCHY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ANARCHY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ANARCHY u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-11.06%
30 dana$ 0-3.38%
60 dana$ 0-48.38%
90 dana$ 0--

Što je ANARCHY (ANARCHY)

The project, Anarchy, is a community-driven cryptocurrency and social experiment that challenges the corrupt and manipulative elements of the crypto space. Unlike many projects that rely on a central developer or team, Anarchy was designed with trust and decentralization in mind. Its founder, Kendu Miazaki, intentionally stepped away after laying a strong foundation, burning 55% of the supply and locking liquidity to allow the community to take full control of the project. This bold experiment fosters organic, community-led growth while promoting fairness, freedom, and transparency.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ANARCHY (ANARCHY)

Službena web-stranica

ANARCHY Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ANARCHY (ANARCHY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ANARCHY (ANARCHY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ANARCHY.

Provjerite ANARCHY predviđanje cijene sada!

ANARCHY u lokalnim valutama

ANARCHY (ANARCHY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ANARCHY (ANARCHY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ANARCHY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ANARCHY (ANARCHY)

Koliko ANARCHY (ANARCHY) vrijedi danas?
Cijena ANARCHY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ANARCHY u USD?
Trenutačna cijena ANARCHY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ANARCHY?
Tržišna kapitalizacija za ANARCHY je $ 192.89K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ANARCHY?
Količina u optjecaju za ANARCHY je 430.14M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ANARCHY?
ANARCHY je postigao ATH cijenu od 0.01011476 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ANARCHY?
ANARCHY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ANARCHY?
24-satni obujam trgovanja za ANARCHY je -- USD.
Hoće li ANARCHY još narasti ove godine?
ANARCHY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ANARCHY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:51:26 (UTC+8)

ANARCHY (ANARCHY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.