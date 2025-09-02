ANARCHY (ANARCHY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01011476 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.43% Promjena cijene (1D) -11.06% Promjena cijene (7D) -7.63%

ANARCHY (ANARCHY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ANARCHYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANARCHY je $ 0.01011476, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANARCHY se promijenio za -1.43% u posljednjih sat vremena, -11.06% u posljednjih 24 sata i -7.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ANARCHY (ANARCHY)

Tržišna kapitalizacija $ 192.89K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 192.89K Količina u optjecaju 430.14M Ukupna količina 430,139,205.194636

Trenutačna tržišna kapitalizacija ANARCHY je $ 192.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANARCHY je 430.14M, s ukupnom količinom od 430139205.194636. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 192.89K.