aiPump Cijena danas

Trenutačna cijena aiPump (AIPUMP) danas je $ 0.00030859, s promjenom od 2.86% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AIPUMP u USD je $ 0.00030859 po AIPUMP.

aiPump trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 127,695, s količinom u optjecaju od 418.67M AIPUMP. Tijekom posljednja 24 sata, AIPUMP trgovao je između $ 0.00029129 (niska) i $ 0.00030859 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04072074, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00011104.

U kratkoročnim performansama, AIPUMP se kretao +1.18% u posljednjem satu i -5.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu aiPump (AIPUMP)

Tržišna kapitalizacija $ 127.70K$ 127.70K $ 127.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 305.00K$ 305.00K $ 305.00K Količina u optjecaju 418.67M 418.67M 418.67M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

