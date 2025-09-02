Više o XRP

XRP Cijena(XRP)

1 XRP u USD cijena uživo:

-0.69%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena XRP (XRP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:08:58 (UTC+8)

XRP (XRP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.93%

-0.69%

-4.03%

-4.03%

XRP (XRP) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.7445. Tijekom protekla 24 sata, XRPtrgovalo je između najniže cijene $ 2.6965 i najviše cijene $ 2.8384, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XRP je $ 3.841939926147461, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002802350092679262.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XRP se promijenio za +0.93% u posljednjih sat vremena, -0.69% u posljednjih 24 sata i -4.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XRP (XRP)

No.4

59.48%

4.37%

2011-04-18 00:00:00

XRP

Trenutačna tržišna kapitalizacija XRP je $ 163.25B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 129.42M. Količina u optjecaju XRP je 59.48B, s ukupnom količinom od 99985819185. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 274.45B.

XRP (XRP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena XRP za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.019058-0.69%
30 dana$ -0.0252-0.91%
60 dana$ +0.4884+21.64%
90 dana$ +0.5004+22.29%
XRP promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u XRP od $ -0.019058 (-0.69%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

XRP 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0252 (-0.91%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

XRP 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XRP od $ +0.4884 (+21.64%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

XRP 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.5004 (+22.29%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena XRP (XRP)?

Pogledajte XRP stranicu Povijest cijena sada.

Što je XRP (XRP)

Ripple is the base currency of the Ripple network, which can be circulated throughout the ripple network. It has a total supply of 100 billion, and is gradually decreasing as the number of transactions increases. Ripple's operating company is Ripple Labs (formerly OpenCoin). Ripple currency is the only common currency in the ripple system. It is different from other currencies in the system. For example, CNY and USD cannot be cashed out across gateways. In other words, the CNY issued by the A gateway can only be cashed out at the A gateway, not the B gateway. Otherwise, you have to convert it into CNY of B gateway via pending-order of ripple system. However, Ripple has no such restrictions at all. It is universal in the ripple system. Ripple (XRP), same as Bitcoin, is a digital currency based on math and cryptography. But what different from the no-real-use Bitcoin is that XRP plays the role of connection and boasts security guarantee function in the Ripple system. Security-guarantee is indispensable, which requires that the gateway participating in this protocol must hold a small amount of XRP.

XRP dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje XRP ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti XRP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o XRP na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje XRP učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

XRP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će XRP (XRP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XRP (XRP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XRP.

Provjerite XRP predviđanje cijene sada!

XRP (XRP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XRP (XRP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XRP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti XRP (XRP)

Tražiš kako kupiti XRP? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti XRP na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

XRP Resurs

Za dublje razumijevanje XRP, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena XRP web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XRP

Koliko XRP (XRP) vrijedi danas?
Cijena XRP uživo u USD je 2.7445 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XRP u USD?
Trenutačna cijena XRP u USD je $ 2.7445. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija XRP?
Tržišna kapitalizacija za XRP je $ 163.25B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XRP?
Količina u optjecaju za XRP je 59.48B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XRP?
XRP je postigao ATH cijenu od 3.841939926147461 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XRP?
XRP je vidio ATL cijenu od 0.002802350092679262 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XRP?
24-satni obujam trgovanja za XRP je $ 129.42M USD.
Hoće li XRP još narasti ove godine?
XRP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XRP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
XRP (XRP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

