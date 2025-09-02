XRP (XRP) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.7445. Tijekom protekla 24 sata, XRPtrgovalo je između najniže cijene $ 2.6965 i najviše cijene $ 2.8384, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XRP je $ 3.841939926147461, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002802350092679262.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XRP se promijenio za +0.93% u posljednjih sat vremena, -0.69% u posljednjih 24 sata i -4.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu XRP (XRP)
$ 163.25B
$ 129.42M
$ 274.45B
59.48B
100,000,000,000
99,985,819,185
59.48%
4.37%
2011-04-18 00:00:00
$ 0.005874
Trenutačna tržišna kapitalizacija XRP je $ 163.25B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 129.42M. Količina u optjecaju XRP je 59.48B, s ukupnom količinom od 99985819185. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 274.45B.
XRP (XRP) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena XRP za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.019058
-0.69%
30 dana
$ -0.0252
-0.91%
60 dana
$ +0.4884
+21.64%
90 dana
$ +0.5004
+22.29%
XRP promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u XRP od $ -0.019058 (-0.69%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
XRP 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0252 (-0.91%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
XRP 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XRP od $ +0.4884 (+21.64%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
XRP 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.5004 (+22.29%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena XRP (XRP)?
Ripple is the base currency of the Ripple network, which can be circulated throughout the ripple network. It has a total supply of 100 billion, and is gradually decreasing as the number of transactions increases. Ripple's operating company is Ripple Labs (formerly OpenCoin).
Ripple currency is the only common currency in the ripple system. It is different from other currencies in the system. For example, CNY and USD cannot be cashed out across gateways. In other words, the CNY issued by the A gateway can only be cashed out at the A gateway, not the B gateway. Otherwise, you have to convert it into CNY of B gateway via pending-order of ripple system. However, Ripple has no such restrictions at all. It is universal in the ripple system.
Ripple (XRP), same as Bitcoin, is a digital currency based on math and cryptography. But what different from the no-real-use Bitcoin is that XRP plays the role of connection and boasts security guarantee function in the Ripple system. Security-guarantee is indispensable, which requires that the gateway participating in this protocol must hold a small amount of XRP.
XRP Predviđanje cijene (USD)
Koliko će XRP (XRP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XRP (XRP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XRP.
Razumijevanje tokenomike XRP (XRP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XRP opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti XRP (XRP)
