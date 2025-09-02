Što je XRP (XRP)

Ripple is the base currency of the Ripple network, which can be circulated throughout the ripple network. It has a total supply of 100 billion, and is gradually decreasing as the number of transactions increases. Ripple's operating company is Ripple Labs (formerly OpenCoin). Ripple currency is the only common currency in the ripple system. It is different from other currencies in the system. For example, CNY and USD cannot be cashed out across gateways. In other words, the CNY issued by the A gateway can only be cashed out at the A gateway, not the B gateway. Otherwise, you have to convert it into CNY of B gateway via pending-order of ripple system. However, Ripple has no such restrictions at all. It is universal in the ripple system. Ripple (XRP), same as Bitcoin, is a digital currency based on math and cryptography. But what different from the no-real-use Bitcoin is that XRP plays the role of connection and boasts security guarantee function in the Ripple system. Security-guarantee is indispensable, which requires that the gateway participating in this protocol must hold a small amount of XRP.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XRP Koliko XRP (XRP) vrijedi danas? Cijena XRP uživo u USD je 2.7445 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena XRP u USD? $ 2.7445 . Kolika je tržišna kapitalizacija XRP? Tržišna kapitalizacija za XRP je $ 163.25B USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za XRP? Količina u optjecaju za XRP je 59.48B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XRP? XRP je postigao ATH cijenu od 3.841939926147461 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XRP? XRP je vidio ATL cijenu od 0.002802350092679262 USD . Koliki je obujam trgovanja za XRP? 24-satni obujam trgovanja za XRP je $ 129.42M USD .

XRP (XRP) Važna ažuriranja industrije

