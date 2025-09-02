Što je VENOM (VENOM)

Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VENOM Koliko VENOM (VENOM) vrijedi danas? Cijena VENOM uživo u USD je 0.15415 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena VENOM u USD? $ 0.15415 . Provjerite Trenutačna cijena VENOM u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija VENOM? Tržišna kapitalizacija za VENOM je $ 152.44M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za VENOM? Količina u optjecaju za VENOM je 988.92M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VENOM? VENOM je postigao ATH cijenu od 0.7954748678174979 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VENOM? VENOM je vidio ATL cijenu od 0.034636160326987464 USD . Koliki je obujam trgovanja za VENOM? 24-satni obujam trgovanja za VENOM je $ 60.93K USD . Hoće li VENOM još narasti ove godine? VENOM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VENOM predviđanje cijene za detaljniju analizu.

VENOM (VENOM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

