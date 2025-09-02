Više o VENOM

VENOM Informacije o cijeni

VENOM Bijela knjiga

VENOM Službena web stranica

VENOM Tokenomija

VENOM Prognoza cijena

VENOM Povijest

Vodič za kupnju VENOM

Konverter VENOM u fiducijarnu valutu

VENOM Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

VENOM Logotip

VENOM Cijena(VENOM)

1 VENOM u USD cijena uživo:

$0.15411
$0.15411$0.15411
-1.11%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena VENOM (VENOM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:33:36 (UTC+8)

VENOM (VENOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.15314
$ 0.15314$ 0.15314
24-satna najniža cijena
$ 0.15947
$ 0.15947$ 0.15947
24-satna najviša cijena

$ 0.15314
$ 0.15314$ 0.15314

$ 0.15947
$ 0.15947$ 0.15947

$ 0.7954748678174979
$ 0.7954748678174979$ 0.7954748678174979

$ 0.034636160326987464
$ 0.034636160326987464$ 0.034636160326987464

+0.19%

-1.11%

+6.79%

+6.79%

VENOM (VENOM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.15415. Tijekom protekla 24 sata, VENOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.15314 i najviše cijene $ 0.15947, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VENOM je $ 0.7954748678174979, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.034636160326987464.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VENOM se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, -1.11% u posljednjih 24 sata i +6.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VENOM (VENOM)

No.263

$ 152.44M
$ 152.44M$ 152.44M

$ 60.93K
$ 60.93K$ 60.93K

$ 1.23B
$ 1.23B$ 1.23B

988.92M
988.92M 988.92M

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

7,309,796,425.48
7,309,796,425.48 7,309,796,425.48

12.36%

VENOM

Trenutačna tržišna kapitalizacija VENOM je $ 152.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 60.93K. Količina u optjecaju VENOM je 988.92M, s ukupnom količinom od 7309796425.48. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.23B.

VENOM (VENOM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena VENOM za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0017298-1.11%
30 dana$ -0.02853-15.62%
60 dana$ -0.04577-22.90%
90 dana$ +0.03489+29.25%
VENOM promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VENOM od $ -0.0017298 (-1.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

VENOM 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.02853 (-15.62%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

VENOM 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VENOM od $ -0.04577 (-22.90%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

VENOM 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.03489 (+29.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena VENOM (VENOM)?

Pogledajte VENOM stranicu Povijest cijena sada.

Što je VENOM (VENOM)

Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

VENOM dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje VENOM ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VENOM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o VENOM na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje VENOM učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

VENOM Predviđanje cijene (USD)

Koliko će VENOM (VENOM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših VENOM (VENOM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za VENOM.

Provjerite VENOM predviđanje cijene sada!

VENOM (VENOM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike VENOM (VENOM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VENOM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti VENOM (VENOM)

Tražiš kako kupiti VENOM? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti VENOM na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

VENOM u lokalnim valutama

1 VENOM(VENOM) u VND
4,056.45725
1 VENOM(VENOM) u AUD
A$0.234308
1 VENOM(VENOM) u GBP
0.1125295
1 VENOM(VENOM) u EUR
0.1310275
1 VENOM(VENOM) u USD
$0.15415
1 VENOM(VENOM) u MYR
RM0.650513
1 VENOM(VENOM) u TRY
6.341731
1 VENOM(VENOM) u JPY
¥22.66005
1 VENOM(VENOM) u ARS
ARS$212.3277515
1 VENOM(VENOM) u RUB
12.4198655
1 VENOM(VENOM) u INR
13.586781
1 VENOM(VENOM) u IDR
Rp2,527.048776
1 VENOM(VENOM) u KRW
214.394903
1 VENOM(VENOM) u PHP
8.820463
1 VENOM(VENOM) u EGP
￡E.7.4808995
1 VENOM(VENOM) u BRL
R$0.8370345
1 VENOM(VENOM) u CAD
C$0.2111855
1 VENOM(VENOM) u BDT
18.7677625
1 VENOM(VENOM) u NGN
236.426021
1 VENOM(VENOM) u COP
$621.5713375
1 VENOM(VENOM) u ZAR
R.2.716123
1 VENOM(VENOM) u UAH
6.3895175
1 VENOM(VENOM) u VES
Bs22.5059
1 VENOM(VENOM) u CLP
$149.2172
1 VENOM(VENOM) u PKR
Rs43.753936
1 VENOM(VENOM) u KZT
83.1438855
1 VENOM(VENOM) u THB
฿4.9744205
1 VENOM(VENOM) u TWD
NT$4.723156
1 VENOM(VENOM) u AED
د.إ0.5657305
1 VENOM(VENOM) u CHF
Fr0.12332
1 VENOM(VENOM) u HKD
HK$1.2008285
1 VENOM(VENOM) u AMD
֏58.9700825
1 VENOM(VENOM) u MAD
.د.م1.38735
1 VENOM(VENOM) u MXN
$2.876439
1 VENOM(VENOM) u SAR
ريال0.5780625
1 VENOM(VENOM) u PLN
0.561106
1 VENOM(VENOM) u RON
лв0.6674695
1 VENOM(VENOM) u SEK
kr1.4505515
1 VENOM(VENOM) u BGN
лв0.2574305
1 VENOM(VENOM) u HUF
Ft52.0949925
1 VENOM(VENOM) u CZK
3.218652
1 VENOM(VENOM) u KWD
د.ك0.04701575
1 VENOM(VENOM) u ILS
0.5164025
1 VENOM(VENOM) u AOA
Kz140.5185155
1 VENOM(VENOM) u BHD
.د.ب0.05811455
1 VENOM(VENOM) u BMD
$0.15415
1 VENOM(VENOM) u DKK
kr0.983477
1 VENOM(VENOM) u HNL
L4.0402715
1 VENOM(VENOM) u MUR
7.06007
1 VENOM(VENOM) u NAD
$2.71304
1 VENOM(VENOM) u NOK
kr1.5415
1 VENOM(VENOM) u NZD
$0.2605135
1 VENOM(VENOM) u PAB
B/.0.15415
1 VENOM(VENOM) u PGK
K0.6520545
1 VENOM(VENOM) u QAR
ر.ق0.5626475
1 VENOM(VENOM) u RSD
дин.15.4412055

VENOM Resurs

Za dublje razumijevanje VENOM, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena VENOM web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VENOM

Koliko VENOM (VENOM) vrijedi danas?
Cijena VENOM uživo u USD je 0.15415 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VENOM u USD?
Trenutačna cijena VENOM u USD je $ 0.15415. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija VENOM?
Tržišna kapitalizacija za VENOM je $ 152.44M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VENOM?
Količina u optjecaju za VENOM je 988.92M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VENOM?
VENOM je postigao ATH cijenu od 0.7954748678174979 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VENOM?
VENOM je vidio ATL cijenu od 0.034636160326987464 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VENOM?
24-satni obujam trgovanja za VENOM je $ 60.93K USD.
Hoće li VENOM još narasti ove godine?
VENOM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VENOM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:33:36 (UTC+8)

VENOM (VENOM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

VENOM u USD kalkulator

Iznos

VENOM
VENOM
USD
USD

1 VENOM = 0.15415 USD

Trgujte VENOM

VENOMUSDT
$0.15411
$0.15411$0.15411
-1.11%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine