VANA (VANA) cijena u stvarnom vremenu je $ 3.879. Tijekom protekla 24 sata, VANAtrgovalo je između najniže cijene $ 3.743 i najviše cijene $ 4.079, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VANA je $ 35.53172241495424, dok je najniža cijena svih vremena $ 3.755820386222409.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VANA se promijenio za +1.12% u posljednjih sat vremena, -0.69% u posljednjih 24 sata i -2.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija VANA je $ 116.70M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.05M. Količina u optjecaju VANA je 30.08M, s ukupnom količinom od 112641600. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 465.48M.
VANA (VANA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena VANA za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.02693
-0.69%
30 dana
$ -0.256
-6.20%
60 dana
$ -0.556
-12.54%
90 dana
$ -3.191
-45.14%
VANA promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u VANA od $ -0.02693 (-0.69%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
VANA 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.256 (-6.20%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
VANA 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VANA od $ -0.556 (-12.54%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
VANA 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -3.191 (-45.14%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.