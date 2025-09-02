Što je VANA (VANA)

Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.

VANA (VANA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike VANA (VANA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VANA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

VANA Resurs

Za dublje razumijevanje VANA, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VANA Koliko VANA (VANA) vrijedi danas? Cijena VANA uživo u USD je 3.879 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena VANA u USD? $ 3.879 . Provjerite Trenutačna cijena VANA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija VANA? Tržišna kapitalizacija za VANA je $ 116.70M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za VANA? Količina u optjecaju za VANA je 30.08M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VANA? VANA je postigao ATH cijenu od 35.53172241495424 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VANA? VANA je vidio ATL cijenu od 3.755820386222409 USD . Koliki je obujam trgovanja za VANA? 24-satni obujam trgovanja za VANA je $ 1.05M USD . Hoće li VANA još narasti ove godine? VANA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VANA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

VANA (VANA) Važna ažuriranja industrije

