Grafikon aktualnih cijena VANA (VANA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:33:16 (UTC+8)

VANA (VANA) cijena u stvarnom vremenu je $ 3.879. Tijekom protekla 24 sata, VANAtrgovalo je između najniže cijene $ 3.743 i najviše cijene $ 4.079, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VANA je $ 35.53172241495424, dok je najniža cijena svih vremena $ 3.755820386222409.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VANA se promijenio za +1.12% u posljednjih sat vremena, -0.69% u posljednjih 24 sata i -2.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija VANA je $ 116.70M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.05M. Količina u optjecaju VANA je 30.08M, s ukupnom količinom od 112641600. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 465.48M.

VANA (VANA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena VANA za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.02693-0.69%
30 dana$ -0.256-6.20%
60 dana$ -0.556-12.54%
90 dana$ -3.191-45.14%
VANA promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VANA od $ -0.02693 (-0.69%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

VANA 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.256 (-6.20%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

VANA 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VANA od $ -0.556 (-12.54%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

VANA 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -3.191 (-45.14%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena VANA (VANA)?

Pogledajte VANA stranicu Povijest cijena sada.

Što je VANA (VANA)

Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.

VANA dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje VANA ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VANA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o VANA na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje VANA učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

VANA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će VANA (VANA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših VANA (VANA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za VANA.

Provjerite VANA predviđanje cijene sada!

VANA (VANA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike VANA (VANA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VANA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti VANA (VANA)

Tražiš kako kupiti VANA? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti VANA na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

VANA u lokalnim valutama

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VANA

Koliko VANA (VANA) vrijedi danas?
Cijena VANA uživo u USD je 3.879 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VANA u USD?
Trenutačna cijena VANA u USD je $ 3.879. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija VANA?
Tržišna kapitalizacija za VANA je $ 116.70M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VANA?
Količina u optjecaju za VANA je 30.08M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VANA?
VANA je postigao ATH cijenu od 35.53172241495424 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VANA?
VANA je vidio ATL cijenu od 3.755820386222409 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VANA?
24-satni obujam trgovanja za VANA je $ 1.05M USD.
Hoće li VANA još narasti ove godine?
VANA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VANA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:33:16 (UTC+8)

VANA (VANA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

