Više o TARA

TARA Informacije o cijeni

TARA Bijela knjiga

TARA Službena web stranica

TARA Tokenomija

TARA Prognoza cijena

TARA Povijest

Vodič za kupnju TARA

Konverter TARA u fiducijarnu valutu

TARA Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Taraxa Coin Logotip

Taraxa Coin Cijena(TARA)

1 TARA u USD cijena uživo:

$0.0017644
$0.0017644$0.0017644
-2.61%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Taraxa Coin (TARA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:29:22 (UTC+8)

Taraxa Coin (TARA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0016999
$ 0.0016999$ 0.0016999
24-satna najniža cijena
$ 0.0019
$ 0.0019$ 0.0019
24-satna najviša cijena

$ 0.0016999
$ 0.0016999$ 0.0016999

$ 0.0019
$ 0.0019$ 0.0019

$ 0.07728197
$ 0.07728197$ 0.07728197

$ 0.000591558231188284
$ 0.000591558231188284$ 0.000591558231188284

+0.01%

-2.61%

-11.22%

-11.22%

Taraxa Coin (TARA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0017647. Tijekom protekla 24 sata, TARAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0016999 i najviše cijene $ 0.0019, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TARA je $ 0.07728197, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000591558231188284.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TARA se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -2.61% u posljednjih 24 sata i -11.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Taraxa Coin (TARA)

No.1139

$ 9.93M
$ 9.93M$ 9.93M

$ 87.57K
$ 87.57K$ 87.57K

$ 21.18M
$ 21.18M$ 21.18M

5.63B
5.63B 5.63B

12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000

10,833,693,522
10,833,693,522 10,833,693,522

46.90%

2021-03-19 00:00:00

TARA

Trenutačna tržišna kapitalizacija Taraxa Coin je $ 9.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 87.57K. Količina u optjecaju TARA je 5.63B, s ukupnom količinom od 10833693522. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.18M.

Taraxa Coin (TARA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Taraxa Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000047285-2.61%
30 dana$ -0.0004034-18.61%
60 dana$ +0.0000783+4.64%
90 dana$ -0.0007725-30.45%
Taraxa Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TARA od $ -0.000047285 (-2.61%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Taraxa Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0004034 (-18.61%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Taraxa Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TARA od $ +0.0000783 (+4.64%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Taraxa Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0007725 (-30.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Taraxa Coin (TARA)?

Pogledajte Taraxa Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Taraxa Coin (TARA)

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

Taraxa Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Taraxa Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TARA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Taraxa Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Taraxa Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Taraxa Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Taraxa Coin (TARA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Taraxa Coin (TARA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Taraxa Coin.

Provjerite Taraxa Coin predviđanje cijene sada!

Taraxa Coin (TARA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Taraxa Coin (TARA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TARA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Taraxa Coin (TARA)

Tražiš kako kupiti Taraxa Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Taraxa Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TARA u lokalnim valutama

1 Taraxa Coin(TARA) u VND
46.4380805
1 Taraxa Coin(TARA) u AUD
A$0.002682344
1 Taraxa Coin(TARA) u GBP
0.001288231
1 Taraxa Coin(TARA) u EUR
0.001499995
1 Taraxa Coin(TARA) u USD
$0.0017647
1 Taraxa Coin(TARA) u MYR
RM0.007447034
1 Taraxa Coin(TARA) u TRY
0.072617405
1 Taraxa Coin(TARA) u JPY
¥0.2594109
1 Taraxa Coin(TARA) u ARS
ARS$2.430715427
1 Taraxa Coin(TARA) u RUB
0.142181879
1 Taraxa Coin(TARA) u INR
0.155452423
1 Taraxa Coin(TARA) u IDR
Rp28.929503568
1 Taraxa Coin(TARA) u KRW
2.457785925
1 Taraxa Coin(TARA) u PHP
0.101011428
1 Taraxa Coin(TARA) u EGP
￡E.0.085640891
1 Taraxa Coin(TARA) u BRL
R$0.009582321
1 Taraxa Coin(TARA) u CAD
C$0.002417639
1 Taraxa Coin(TARA) u BDT
0.214852225
1 Taraxa Coin(TARA) u NGN
2.706590978
1 Taraxa Coin(TARA) u COP
$7.115711575
1 Taraxa Coin(TARA) u ZAR
R.0.031094014
1 Taraxa Coin(TARA) u UAH
0.073146815
1 Taraxa Coin(TARA) u VES
Bs0.2576462
1 Taraxa Coin(TARA) u CLP
$1.7082296
1 Taraxa Coin(TARA) u PKR
Rs0.500892448
1 Taraxa Coin(TARA) u KZT
0.951826239
1 Taraxa Coin(TARA) u THB
฿0.056982163
1 Taraxa Coin(TARA) u TWD
NT$0.054088055
1 Taraxa Coin(TARA) u AED
د.إ0.006476449
1 Taraxa Coin(TARA) u CHF
Fr0.00141176
1 Taraxa Coin(TARA) u HKD
HK$0.013747013
1 Taraxa Coin(TARA) u AMD
֏0.675085985
1 Taraxa Coin(TARA) u MAD
.د.م0.0158823
1 Taraxa Coin(TARA) u MXN
$0.032929302
1 Taraxa Coin(TARA) u SAR
ريال0.006617625
1 Taraxa Coin(TARA) u PLN
0.006423508
1 Taraxa Coin(TARA) u RON
лв0.007641151
1 Taraxa Coin(TARA) u SEK
kr0.016605827
1 Taraxa Coin(TARA) u BGN
лв0.002947049
1 Taraxa Coin(TARA) u HUF
Ft0.596380365
1 Taraxa Coin(TARA) u CZK
0.036846936
1 Taraxa Coin(TARA) u KWD
د.ك0.0005382335
1 Taraxa Coin(TARA) u ILS
0.005911745
1 Taraxa Coin(TARA) u AOA
Kz1.608647579
1 Taraxa Coin(TARA) u BHD
.د.ب0.0006652919
1 Taraxa Coin(TARA) u BMD
$0.0017647
1 Taraxa Coin(TARA) u DKK
kr0.011258786
1 Taraxa Coin(TARA) u HNL
L0.046252787
1 Taraxa Coin(TARA) u MUR
0.08082326
1 Taraxa Coin(TARA) u NAD
$0.03105872
1 Taraxa Coin(TARA) u NOK
kr0.017647
1 Taraxa Coin(TARA) u NZD
$0.002982343
1 Taraxa Coin(TARA) u PAB
B/.0.0017647
1 Taraxa Coin(TARA) u PGK
K0.007464681
1 Taraxa Coin(TARA) u QAR
ر.ق0.006441155
1 Taraxa Coin(TARA) u RSD
дин.0.176769999

Taraxa Coin Resurs

Za dublje razumijevanje Taraxa Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Taraxa Coin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Taraxa Coin

Koliko Taraxa Coin (TARA) vrijedi danas?
Cijena TARA uživo u USD je 0.0017647 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TARA u USD?
Trenutačna cijena TARA u USD je $ 0.0017647. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Taraxa Coin?
Tržišna kapitalizacija za TARA je $ 9.93M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TARA?
Količina u optjecaju za TARA je 5.63B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TARA?
TARA je postigao ATH cijenu od 0.07728197 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TARA?
TARA je vidio ATL cijenu od 0.000591558231188284 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TARA?
24-satni obujam trgovanja za TARA je $ 87.57K USD.
Hoće li TARA još narasti ove godine?
TARA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TARA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:29:22 (UTC+8)

Taraxa Coin (TARA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

TARA u USD kalkulator

Iznos

TARA
TARA
USD
USD

1 TARA = 0.0017647 USD

Trgujte TARA

TARAUSDT
$0.0017644
$0.0017644$0.0017644
-2.71%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine