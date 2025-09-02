Taraxa Coin (TARA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0017647. Tijekom protekla 24 sata, TARAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0016999 i najviše cijene $ 0.0019, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TARA je $ 0.07728197, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000591558231188284.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TARA se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -2.61% u posljednjih 24 sata i -11.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Taraxa Coin (TARA)
No.1139
$ 9.93M
$ 9.93M$ 9.93M
$ 87.57K
$ 87.57K$ 87.57K
$ 21.18M
$ 21.18M$ 21.18M
5.63B
5.63B 5.63B
12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000
10,833,693,522
10,833,693,522 10,833,693,522
46.90%
2021-03-19 00:00:00
TARA
Trenutačna tržišna kapitalizacija Taraxa Coin je $ 9.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 87.57K. Količina u optjecaju TARA je 5.63B, s ukupnom količinom od 10833693522. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.18M.
Taraxa Coin (TARA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Taraxa Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000047285
-2.61%
30 dana
$ -0.0004034
-18.61%
60 dana
$ +0.0000783
+4.64%
90 dana
$ -0.0007725
-30.45%
Taraxa Coin promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u TARA od $ -0.000047285 (-2.61%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Taraxa Coin 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0004034 (-18.61%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Taraxa Coin 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TARA od $ +0.0000783 (+4.64%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Taraxa Coin 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0007725 (-30.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Taraxa Coin (TARA)?
Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.
Razumijevanje tokenomike Taraxa Coin (TARA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TARA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Taraxa Coin (TARA)
