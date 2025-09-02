Više o SHADOW

Shadow Logotip

Shadow Cijena(SHADOW)

Grafikon aktualnih cijena Shadow (SHADOW)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:41:17 (UTC+8)

Shadow (SHADOW) Informacije o cijeni (USD)

Shadow (SHADOW) cijena u stvarnom vremenu je $ 12.58. Tijekom protekla 24 sata, SHADOWtrgovalo je između najniže cijene $ 12.45 i najviše cijene $ 13.4, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHADOW je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHADOW se promijenio za -0.72% u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i +1.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shadow (SHADOW)

SONIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shadow je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.84K. Količina u optjecaju SHADOW je --, s ukupnom količinom od 3212105. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.41M.

Shadow (SHADOW) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Shadow za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0088+0.07%
30 dana$ -1.23-8.91%
60 dana$ -9.73-43.62%
90 dana$ -17.85-58.66%
Shadow promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SHADOW od $ +0.0088 (+0.07%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Shadow 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -1.23 (-8.91%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Shadow 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SHADOW od $ -9.73 (-43.62%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Shadow 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -17.85 (-58.66%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Shadow (SHADOW)?

Pogledajte Shadow stranicu Povijest cijena sada.

Što je Shadow (SHADOW)

A Sonic-native concentrated liquidity exchange.The ultimate trading hub on Sonic.

Shadow dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Shadow ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SHADOW dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Shadow na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Shadow učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Shadow Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Shadow (SHADOW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Shadow (SHADOW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Shadow.

Provjerite Shadow predviđanje cijene sada!

Shadow (SHADOW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Shadow (SHADOW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHADOW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Shadow (SHADOW)

Tražiš kako kupiti Shadow? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Shadow na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SHADOW u lokalnim valutama

1 Shadow(SHADOW) u VND
331,042.7
1 Shadow(SHADOW) u AUD
A$19.1216
1 Shadow(SHADOW) u GBP
9.1834
1 Shadow(SHADOW) u EUR
10.693
1 Shadow(SHADOW) u USD
$12.58
1 Shadow(SHADOW) u MYR
RM53.0876
1 Shadow(SHADOW) u TRY
517.5412
1 Shadow(SHADOW) u JPY
¥1,849.26
1 Shadow(SHADOW) u ARS
ARS$17,327.8178
1 Shadow(SHADOW) u RUB
1,013.5706
1 Shadow(SHADOW) u INR
1,107.04
1 Shadow(SHADOW) u IDR
Rp206,229.4752
1 Shadow(SHADOW) u KRW
17,545.326
1 Shadow(SHADOW) u PHP
718.5696
1 Shadow(SHADOW) u EGP
￡E.610.5074
1 Shadow(SHADOW) u BRL
R$68.3094
1 Shadow(SHADOW) u CAD
C$17.2346
1 Shadow(SHADOW) u BDT
1,528.8474
1 Shadow(SHADOW) u NGN
19,264.8862
1 Shadow(SHADOW) u COP
$50,522.0348
1 Shadow(SHADOW) u ZAR
R.221.5338
1 Shadow(SHADOW) u UAH
520.4346
1 Shadow(SHADOW) u VES
Bs1,836.68
1 Shadow(SHADOW) u CLP
$12,202.6
1 Shadow(SHADOW) u PKR
Rs3,564.6688
1 Shadow(SHADOW) u KZT
6,770.6818
1 Shadow(SHADOW) u THB
฿406.4598
1 Shadow(SHADOW) u TWD
NT$385.3254
1 Shadow(SHADOW) u AED
د.إ46.1686
1 Shadow(SHADOW) u CHF
Fr10.064
1 Shadow(SHADOW) u HKD
HK$97.9982
1 Shadow(SHADOW) u AMD
֏4,808.8308
1 Shadow(SHADOW) u MAD
.د.م112.9684
1 Shadow(SHADOW) u MXN
$234.4912
1 Shadow(SHADOW) u SAR
ريال47.175
1 Shadow(SHADOW) u PLN
45.6654
1 Shadow(SHADOW) u RON
лв54.4714
1 Shadow(SHADOW) u SEK
kr118.0004
1 Shadow(SHADOW) u BGN
лв21.0086
1 Shadow(SHADOW) u HUF
Ft4,245.6242
1 Shadow(SHADOW) u CZK
262.293
1 Shadow(SHADOW) u KWD
د.ك3.8369
1 Shadow(SHADOW) u ILS
42.143
1 Shadow(SHADOW) u AOA
Kz11,467.5506
1 Shadow(SHADOW) u BHD
.د.ب4.73008
1 Shadow(SHADOW) u BMD
$12.58
1 Shadow(SHADOW) u DKK
kr80.1346
1 Shadow(SHADOW) u HNL
L329.0928
1 Shadow(SHADOW) u MUR
576.164
1 Shadow(SHADOW) u NAD
$220.9048
1 Shadow(SHADOW) u NOK
kr125.6742
1 Shadow(SHADOW) u NZD
$21.2602
1 Shadow(SHADOW) u PAB
B/.12.58
1 Shadow(SHADOW) u PGK
K53.2134
1 Shadow(SHADOW) u QAR
ر.ق45.7912
1 Shadow(SHADOW) u RSD
дин.1,258.629

Shadow Resurs

Za dublje razumijevanje Shadow, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Shadow web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Shadow

Koliko Shadow (SHADOW) vrijedi danas?
Cijena SHADOW uživo u USD je 12.58 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHADOW u USD?
Trenutačna cijena SHADOW u USD je $ 12.58. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Shadow?
Tržišna kapitalizacija za SHADOW je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHADOW?
Količina u optjecaju za SHADOW je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHADOW?
SHADOW je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHADOW?
SHADOW je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHADOW?
24-satni obujam trgovanja za SHADOW je $ 58.84K USD.
Hoće li SHADOW još narasti ove godine?
SHADOW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHADOW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:41:17 (UTC+8)

Shadow (SHADOW) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 SHADOW = 12.58 USD

