SENATE Cijena danas

Trenutačna cijena SENATE (SENATE) danas je $ 0.00012879, s promjenom od 1.32% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SENATE u USD je $ 0.00012879 po SENATE.

SENATE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 18,929.0, s količinom u optjecaju od 146.97M SENATE. Tijekom posljednja 24 sata, SENATE trgovao je između $ 0.00012819 (niska) i $ 0.00013205 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 5.85, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00011353.

U kratkoročnim performansama, SENATE se kretao -- u posljednjem satu i -3.79% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 18.99.

Informacije o tržištu SENATE (SENATE)

Tržišna kapitalizacija $ 18.93K$ 18.93K $ 18.93K Obujam (24 sata) $ 18.99$ 18.99 $ 18.99 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.03K$ 21.03K $ 21.03K Količina u optjecaju 146.97M 146.97M 146.97M Ukupna količina 163,279,164.698217 163,279,164.698217 163,279,164.698217

Trenutačna tržišna kapitalizacija SENATE je $ 18.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 18.99. Količina u optjecaju SENATE je 146.97M, s ukupnom količinom od 163279164.698217. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.03K.