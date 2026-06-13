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Cijena SENATE uživo danas je 0.00012879 USD.SENATE tržišna kapitalizacija je 18,929 USD. Pratite ažuriranja cijene SENATE uUSD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!Cijena SENATE uživo danas je 0.00012879 USD.SENATE tržišna kapitalizacija je 18,929 USD. Pratite ažuriranja cijene SENATE uUSD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!

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SENATE Cijena (SENATE)

Neuvršten

1 SENATE u USD cijena uživo:

$0.00012879
$0.00012879$0.00012879
-1.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena SENATE (SENATE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-13 22:46:59 (UTC+8)

SENATE Cijena danas

Trenutačna cijena SENATE (SENATE) danas je $ 0.00012879, s promjenom od 1.32% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SENATE u USD je $ 0.00012879 po SENATE.

SENATE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 18,929.0, s količinom u optjecaju od 146.97M SENATE. Tijekom posljednja 24 sata, SENATE trgovao je između $ 0.00012819 (niska) i $ 0.00013205 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 5.85, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00011353.

U kratkoročnim performansama, SENATE se kretao -- u posljednjem satu i -3.79% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 18.99.

Informacije o tržištu SENATE (SENATE)

$ 18.93K
$ 18.93K$ 18.93K

$ 18.99
$ 18.99$ 18.99

$ 21.03K
$ 21.03K$ 21.03K

146.97M
146.97M 146.97M

163,279,164.698217
163,279,164.698217 163,279,164.698217

Trenutačna tržišna kapitalizacija SENATE je $ 18.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 18.99. Količina u optjecaju SENATE je 146.97M, s ukupnom količinom od 163279164.698217. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.03K.

SENATE Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00012819
$ 0.00012819$ 0.00012819
24-satna najniža cijena
$ 0.00013205
$ 0.00013205$ 0.00013205
24-satna najviša cijena

$ 0.00012819
$ 0.00012819$ 0.00012819

$ 0.00013205
$ 0.00013205$ 0.00013205

$ 5.85
$ 5.85$ 5.85

$ 0.00011353
$ 0.00011353$ 0.00011353

--

-1.32%

-3.79%

-3.79%

SENATE (SENATE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SENATE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SENATE u USD iznosila je $ -0.0000169695.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SENATE u USD iznosila je $ -0.0001136331.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SENATE u USD iznosila je $ -0.0008352964781750267.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.32%
30 dana$ -0.0000169695-13.17%
60 dana$ -0.0001136331-88.23%
90 dana$ -0.0008352964781750267-86.64%

Predviđanje cijena za SENATE

SENATE (SENATE) Predviđanje cijene za 2030. (za 4 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za SENATE u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
SENATE (SENATE) Predviđanje cijene za 2040. (za 14 godine)

U 2040. godini, cijena SENATE mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu SENATE dosegnuti 2026–2027? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za SENATE za razdoblje 2026–2027 klikom na SENATE Predviđanje cijene.

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Resurs SENATE (SENATE)

Službena web-stranica

Kategorija :

Action GamesCard GamesEthereum Ecosystem

O SENATE

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Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-13 22:46:59 (UTC+8)

SENATE (SENATE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
02-11 14:20:00Ažuriranja industrije
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Podaci u lancu
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Ažuriranja industrije
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Ažuriranja industrije
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Ažuriranja industrije
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Ažuriranja industrije
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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