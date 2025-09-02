Više o ROUTE

Router Protocol (ROUTE) Informacije o cijeni (USD)

Router Protocol (ROUTE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0058. Tijekom protekla 24 sata, ROUTEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00533 i najviše cijene $ 0.00679, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROUTE je $ 0.07989256862366406, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003755757650098377.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROUTE se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, +2.11% u posljednjih 24 sata i -3.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija Router Protocol je $ 2.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.04K. Količina u optjecaju ROUTE je 452.67M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.80M.

Router Protocol (ROUTE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Router Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0001199+2.11%
30 dana$ -0.00058-9.10%
60 dana$ -0.00218-27.32%
90 dana$ -0.00394-40.46%
Router Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ROUTE od $ +0.0001199 (+2.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Router Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00058 (-9.10%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Router Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ROUTE od $ -0.00218 (-27.32%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Router Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00394 (-40.46%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Router Protocol (ROUTE)?

Pogledajte Router Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Router Protocol (ROUTE)

Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner.

Router Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Router Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ROUTE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Router Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Router Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Router Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Router Protocol (ROUTE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Router Protocol (ROUTE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Router Protocol.

Provjerite Router Protocol predviđanje cijene sada!

Router Protocol (ROUTE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Router Protocol (ROUTE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ROUTE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Router Protocol (ROUTE)

Tražiš kako kupiti Router Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Router Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Router Protocol

Koliko Router Protocol (ROUTE) vrijedi danas?
Cijena ROUTE uživo u USD je 0.0058 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ROUTE u USD?
Trenutačna cijena ROUTE u USD je $ 0.0058. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Router Protocol?
Tržišna kapitalizacija za ROUTE je $ 2.63M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ROUTE?
Količina u optjecaju za ROUTE je 452.67M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ROUTE?
ROUTE je postigao ATH cijenu od 0.07989256862366406 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ROUTE?
ROUTE je vidio ATL cijenu od 0.003755757650098377 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ROUTE?
24-satni obujam trgovanja za ROUTE je $ 58.04K USD.
Hoće li ROUTE još narasti ove godine?
ROUTE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ROUTE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:35:48 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

