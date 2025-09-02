Više o REI

REI Network Logotip

REI Network Cijena(REI)

1 REI u USD cijena uživo:

$0.01579
-2.04%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena REI Network (REI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:33:29 (UTC+8)

REI Network (REI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01562
24-satna najniža cijena
$ 0.01687
24-satna najviša cijena

$ 0.01562
$ 0.01687
$ 0.3574708591914533
$ 0.013414807506717278
+0.38%

-2.04%

-3.01%

-3.01%

REI Network (REI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01579. Tijekom protekla 24 sata, REItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01562 i najviše cijene $ 0.01687, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REI je $ 0.3574708591914533, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.013414807506717278.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REI se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, -2.04% u posljednjih 24 sata i -3.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu REI Network (REI)

No.981

$ 15.00M
$ 251.44K
$ 15.79M
950.00M
1,000,000,000
REI

Trenutačna tržišna kapitalizacija REI Network je $ 15.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 251.44K. Količina u optjecaju REI je 950.00M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.79M.

REI Network (REI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena REI Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0003288-2.04%
30 dana$ -0.00185-10.49%
60 dana$ -0.00045-2.78%
90 dana$ -0.00192-10.85%
REI Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u REI od $ -0.0003288 (-2.04%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

REI Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00185 (-10.49%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

REI Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u REI od $ -0.00045 (-2.78%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

REI Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00192 (-10.85%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena REI Network (REI)?

Pogledajte REI Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je REI Network (REI)

REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT.

REI Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje REI Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti REI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o REI Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje REI Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

REI Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će REI Network (REI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših REI Network (REI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za REI Network.

Provjerite REI Network predviđanje cijene sada!

REI Network (REI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike REI Network (REI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o REI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti REI Network (REI)

Tražiš kako kupiti REI Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti REI Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

REI u lokalnim valutama

1 REI Network(REI) u VND
415.51385
1 REI Network(REI) u AUD
A$0.0240008
1 REI Network(REI) u GBP
0.0115267
1 REI Network(REI) u EUR
0.0134215
1 REI Network(REI) u USD
$0.01579
1 REI Network(REI) u MYR
RM0.0666338
1 REI Network(REI) u TRY
0.6496006
1 REI Network(REI) u JPY
¥2.32113
1 REI Network(REI) u ARS
ARS$21.7493039
1 REI Network(REI) u RUB
1.2722003
1 REI Network(REI) u INR
1.3893621
1 REI Network(REI) u IDR
Rp258.8524176
1 REI Network(REI) u KRW
22.022313
1 REI Network(REI) u PHP
0.9019248
1 REI Network(REI) u EGP
￡E.0.7662887
1 REI Network(REI) u BRL
R$0.0857397
1 REI Network(REI) u CAD
C$0.0216323
1 REI Network(REI) u BDT
1.9189587
1 REI Network(REI) u NGN
24.1806481
1 REI Network(REI) u COP
$63.4135874
1 REI Network(REI) u ZAR
R.0.277904
1 REI Network(REI) u UAH
0.6532323
1 REI Network(REI) u VES
Bs2.30534
1 REI Network(REI) u CLP
$15.3163
1 REI Network(REI) u PKR
Rs4.4742544
1 REI Network(REI) u KZT
8.4983359
1 REI Network(REI) u THB
฿0.5098591
1 REI Network(REI) u TWD
NT$0.4834898
1 REI Network(REI) u AED
د.إ0.0579493
1 REI Network(REI) u CHF
Fr0.012632
1 REI Network(REI) u HKD
HK$0.1230041
1 REI Network(REI) u AMD
֏6.0358854
1 REI Network(REI) u MAD
.د.م0.1417942
1 REI Network(REI) u MXN
$0.2943256
1 REI Network(REI) u SAR
ريال0.0592125
1 REI Network(REI) u PLN
0.0573177
1 REI Network(REI) u RON
лв0.0683707
1 REI Network(REI) u SEK
kr0.1481102
1 REI Network(REI) u BGN
лв0.0263693
1 REI Network(REI) u HUF
Ft5.3272302
1 REI Network(REI) u CZK
0.3292215
1 REI Network(REI) u KWD
د.ك0.00481595
1 REI Network(REI) u ILS
0.0528965
1 REI Network(REI) u AOA
Kz14.3936903
1 REI Network(REI) u BHD
.د.ب0.00593704
1 REI Network(REI) u BMD
$0.01579
1 REI Network(REI) u DKK
kr0.1005823
1 REI Network(REI) u HNL
L0.4130664
1 REI Network(REI) u MUR
0.723182
1 REI Network(REI) u NAD
$0.2772724
1 REI Network(REI) u NOK
kr0.1577421
1 REI Network(REI) u NZD
$0.0266851
1 REI Network(REI) u PAB
B/.0.01579
1 REI Network(REI) u PGK
K0.0667917
1 REI Network(REI) u QAR
ر.ق0.0574756
1 REI Network(REI) u RSD
дин.1.5793158

REI Network Resurs

Za dublje razumijevanje REI Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena REI Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o REI Network

Koliko REI Network (REI) vrijedi danas?
Cijena REI uživo u USD je 0.01579 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena REI u USD?
Trenutačna cijena REI u USD je $ 0.01579. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija REI Network?
Tržišna kapitalizacija za REI je $ 15.00M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za REI?
Količina u optjecaju za REI je 950.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za REI?
REI je postigao ATH cijenu od 0.3574708591914533 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za REI?
REI je vidio ATL cijenu od 0.013414807506717278 USD.
Koliki je obujam trgovanja za REI?
24-satni obujam trgovanja za REI je $ 251.44K USD.
Hoće li REI još narasti ove godine?
REI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte REI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:33:29 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

REI u USD kalkulator

Iznos

REI
REI
USD
USD

1 REI = 0.01578 USD

Trgujte REI

REIUSDT
$0.01579
-2.10%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine