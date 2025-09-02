Nabox (NABOX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000003388. Tijekom protekla 24 sata, NABOXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000003055 i najviše cijene $ 0.000003803, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NABOX je $ 0.000375839325844436, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000001572508954823.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NABOX se promijenio za +2.10% u posljednjih sat vremena, -1.76% u posljednjih 24 sata i -23.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Nabox (NABOX)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Nabox je $ 706.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.43K. Količina u optjecaju NABOX je 208.61B, s ukupnom količinom od 1000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.39M.
Nabox (NABOX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Nabox za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000000607
-1.76%
30 dana
$ -0.000000081
-2.34%
60 dana
$ +0.00000049
+16.90%
90 dana
$ +0.000001219
+56.20%
Nabox promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u NABOX od $ -0.0000000607 (-1.76%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Nabox 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000000081 (-2.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Nabox 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NABOX od $ +0.00000049 (+16.90%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Nabox 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000001219 (+56.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Nabox (NABOX)?
Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure.
Nabox dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Nabox ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti NABOX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Nabox na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Nabox učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Nabox Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Nabox (NABOX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nabox (NABOX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nabox.
Razumijevanje tokenomike Nabox (NABOX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NABOX opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Nabox (NABOX)
Tražiš kako kupiti Nabox? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Nabox na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
