Myria Cijena danas

Trenutačna cijena Myria (MYRIA) danas je € 0.00002873, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MYRIA u EUR je € 0.00002873 po MYRIA.

Myria trenutačno je na #1747 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u € 1.39M, s količinom u optjecaju od 48.44B MYRIA. Tijekom posljednja 24 sata, MYRIA trgovao je između € 0.00002714 (niska) i € 0.00002917 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi € 0.0158752022353605898, dok je rekordna najniža cijena bila € 0.0000237149514550478.

U kratkoročnim performansama, MYRIA se kretao +0.06% u posljednjem satu i +1.87% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 58.18K.

Informacije o tržištu Myria (MYRIA)

Poredak No.1747 Tržišna kapitalizacija € 1.39M€ 1.39M € 1.39M Obujam (24 sata) € 58.18K€ 58.18K € 58.18K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija € 1.44M€ 1.44M € 1.44M Količina u optjecaju 48.44B 48.44B 48.44B Maksimalna količina 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Ukupna količina 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Stopa optjecaja 96.88% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Myria je € 1.39M, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 58.18K. Količina u optjecaju MYRIA je 48.44B, s ukupnom količinom od 50000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 1.44M.