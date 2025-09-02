Više o MAVIA

Heroes of Mavia Logotip

Heroes of Mavia Cijena(MAVIA)

1 MAVIA u USD cijena uživo:

$0.145
$0.145$0.145
-3.84%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Heroes of Mavia (MAVIA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:56:14 (UTC+8)

Heroes of Mavia (MAVIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1418
$ 0.1418$ 0.1418
24-satna najniža cijena
$ 0.1583
$ 0.1583$ 0.1583
24-satna najviša cijena

$ 0.1418
$ 0.1418$ 0.1418

$ 0.1583
$ 0.1583$ 0.1583

$ 10.70544724630311
$ 10.70544724630311$ 10.70544724630311

$ 0.09690384445875239
$ 0.09690384445875239$ 0.09690384445875239

+0.20%

-3.84%

-5.97%

-5.97%

Heroes of Mavia (MAVIA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.145. Tijekom protekla 24 sata, MAVIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1418 i najviše cijene $ 0.1583, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAVIA je $ 10.70544724630311, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.09690384445875239.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAVIA se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, -3.84% u posljednjih 24 sata i -5.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Heroes of Mavia (MAVIA)

No.801

$ 23.40M
$ 23.40M$ 23.40M

$ 158.51K
$ 158.51K$ 158.51K

$ 37.26M
$ 37.26M$ 37.26M

161.35M
161.35M 161.35M

256,989,887.032251
256,989,887.032251 256,989,887.032251

250,000,000
250,000,000 250,000,000

62.78%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Heroes of Mavia je $ 23.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 158.51K. Količina u optjecaju MAVIA je 161.35M, s ukupnom količinom od 250000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.26M.

Heroes of Mavia (MAVIA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Heroes of Mavia za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00579-3.84%
30 dana$ -0.0116-7.41%
60 dana$ +0.0012+0.83%
90 dana$ -0.0254-14.91%
Heroes of Mavia promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MAVIA od $ -0.00579 (-3.84%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Heroes of Mavia 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0116 (-7.41%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Heroes of Mavia 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MAVIA od $ +0.0012 (+0.83%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Heroes of Mavia 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0254 (-14.91%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Heroes of Mavia (MAVIA)?

Pogledajte Heroes of Mavia stranicu Povijest cijena sada.

Što je Heroes of Mavia (MAVIA)

Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.

Heroes of Mavia dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Heroes of Mavia ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MAVIA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Heroes of Mavia na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Heroes of Mavia učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Heroes of Mavia Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Heroes of Mavia (MAVIA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Heroes of Mavia (MAVIA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Heroes of Mavia.

Provjerite Heroes of Mavia predviđanje cijene sada!

Heroes of Mavia (MAVIA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Heroes of Mavia (MAVIA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MAVIA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Heroes of Mavia (MAVIA)

Tražiš kako kupiti Heroes of Mavia? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Heroes of Mavia na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MAVIA u lokalnim valutama

1 Heroes of Mavia(MAVIA) u VND
3,815.675
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u AUD
A$0.2204
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u GBP
0.10585
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u EUR
0.12325
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u USD
$0.145
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u MYR
RM0.6119
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u TRY
5.9653
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u JPY
¥21.315
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u ARS
ARS$199.72445
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u RUB
11.6812
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u INR
12.76725
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u IDR
Rp2,377.0488
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u KRW
202.2315
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u PHP
8.28385
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u EGP
￡E.7.0354
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u BRL
R$0.78735
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u CAD
C$0.19865
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u BDT
17.62185
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u NGN
222.05155
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u COP
$582.3287
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u ZAR
R.2.552
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u UAH
6.00735
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u VES
Bs21.17
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u CLP
$140.36
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u PKR
Rs41.1452
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u KZT
78.1666
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u THB
฿4.68495
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u TWD
NT$4.4428
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u AED
د.إ0.53215
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u CHF
Fr0.116
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u HKD
HK$1.12955
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u AMD
֏55.4277
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u MAD
.د.م1.3021
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u MXN
$2.70425
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u SAR
ريال0.54375
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u PLN
0.5278
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u RON
лв0.62785
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u SEK
kr1.36155
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u BGN
лв0.2407
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u HUF
Ft48.952
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u CZK
3.0247
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u KWD
د.ك0.044225
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u ILS
0.48575
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u AOA
Kz132.17765
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u BHD
.د.ب0.054665
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u BMD
$0.145
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u DKK
kr0.92365
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u HNL
L3.799
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u MUR
6.641
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u NAD
$2.55055
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u NOK
kr1.44855
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u NZD
$0.24505
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u PAB
B/.0.145
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u PGK
K0.61335
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u QAR
ر.ق0.5278
1 Heroes of Mavia(MAVIA) u RSD
дин.14.5174

Heroes of Mavia Resurs

Za dublje razumijevanje Heroes of Mavia, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Heroes of Mavia web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Heroes of Mavia

Koliko Heroes of Mavia (MAVIA) vrijedi danas?
Cijena MAVIA uživo u USD je 0.145 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MAVIA u USD?
Trenutačna cijena MAVIA u USD je $ 0.145. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Heroes of Mavia?
Tržišna kapitalizacija za MAVIA je $ 23.40M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MAVIA?
Količina u optjecaju za MAVIA je 161.35M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MAVIA?
MAVIA je postigao ATH cijenu od 10.70544724630311 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MAVIA?
MAVIA je vidio ATL cijenu od 0.09690384445875239 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MAVIA?
24-satni obujam trgovanja za MAVIA je $ 158.51K USD.
Hoće li MAVIA još narasti ove godine?
MAVIA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MAVIA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Heroes of Mavia (MAVIA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

