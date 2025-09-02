Heroes of Mavia (MAVIA) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1418
24-satna najniža cijena
$ 0.1583
24-satna najviša cijena
$ 0.1418
$ 0.1583
$ 10.70544724630311
$ 0.09690384445875239
+0.20%
-3.84%
-5.97%
-5.97%
Heroes of Mavia (MAVIA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.145. Tijekom protekla 24 sata, MAVIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1418 i najviše cijene $ 0.1583, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAVIA je $ 10.70544724630311, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.09690384445875239.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAVIA se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, -3.84% u posljednjih 24 sata i -5.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Heroes of Mavia (MAVIA)
No.801
$ 23.40M
$ 158.51K
$ 37.26M
161.35M
256,989,887.032251
250,000,000
62.78%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Heroes of Mavia je $ 23.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 158.51K. Količina u optjecaju MAVIA je 161.35M, s ukupnom količinom od 250000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.26M.
Heroes of Mavia (MAVIA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Heroes of Mavia za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00579
-3.84%
30 dana
$ -0.0116
-7.41%
60 dana
$ +0.0012
+0.83%
90 dana
$ -0.0254
-14.91%
Heroes of Mavia promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MAVIA od $ -0.00579 (-3.84%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Heroes of Mavia 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0116 (-7.41%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Heroes of Mavia 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MAVIA od $ +0.0012 (+0.83%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Heroes of Mavia 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0254 (-14.91%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.
Heroes of Mavia dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Heroes of Mavia ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti MAVIA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Heroes of Mavia na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Heroes of Mavia učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
