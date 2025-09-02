Što je Terra Classic (LUNC)

Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.

Terra Classic dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti LUNC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o Terra Classic na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Terra Classic učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Terra Classic Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Terra Classic (LUNC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Terra Classic (LUNC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Terra Classic.

Terra Classic (LUNC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Terra Classic (LUNC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LUNC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Terra Classic (LUNC)

Tražiš kako kupiti Terra Classic? Proces je jednostavan i bez muke!

LUNC u lokalnim valutama

Terra Classic Resurs

Za dublje razumijevanje Terra Classic, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Terra Classic Koliko Terra Classic (LUNC) vrijedi danas? Cijena LUNC uživo u USD je 0.000057 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena LUNC u USD? $ 0.000057 . Provjerite Trenutačna cijena LUNC u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Terra Classic? Tržišna kapitalizacija za LUNC je $ 313.86M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za LUNC? Količina u optjecaju za LUNC je 5.51T USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LUNC? LUNC je postigao ATH cijenu od 119.18462385854534 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LUNC? LUNC je vidio ATL cijenu od 0.000016754152692065 USD . Koliki je obujam trgovanja za LUNC? 24-satni obujam trgovanja za LUNC je $ 1.38M USD . Hoće li LUNC još narasti ove godine? LUNC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LUNC predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Terra Classic (LUNC) Važna ažuriranja industrije

