Terra Classic Logotip

Terra Classic Cijena(LUNC)

1 LUNC u USD cijena uživo:

$0.00005697
$0.00005697$0.00005697
-1.96%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Terra Classic (LUNC)
Terra Classic (LUNC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000568
$ 0.0000568$ 0.0000568
24-satna najniža cijena
$ 0.00005995
$ 0.00005995$ 0.00005995
24-satna najviša cijena

$ 0.0000568
$ 0.0000568$ 0.0000568

$ 0.00005995
$ 0.00005995$ 0.00005995

$ 119.18462385854534
$ 119.18462385854534$ 119.18462385854534

$ 0.000016754152692065
$ 0.000016754152692065$ 0.000016754152692065

-0.70%

-1.96%

+0.38%

+0.38%

Terra Classic (LUNC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000057. Tijekom protekla 24 sata, LUNCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000568 i najviše cijene $ 0.00005995, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUNC je $ 119.18462385854534, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000016754152692065.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUNC se promijenio za -0.70% u posljednjih sat vremena, -1.96% u posljednjih 24 sata i +0.38% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Terra Classic (LUNC)

No.154

$ 313.86M
$ 313.86M$ 313.86M

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

$ 369.96M
$ 369.96M$ 369.96M

5.51T
5.51T 5.51T

--
----

6,490,551,836,460.1455
6,490,551,836,460.1455 6,490,551,836,460.1455

0.01%

LUNA

Trenutačna tržišna kapitalizacija Terra Classic je $ 313.86M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.38M. Količina u optjecaju LUNC je 5.51T, s ukupnom količinom od 6490551836460.1455. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 369.96M.

Terra Classic (LUNC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Terra Classic za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000011389-1.96%
30 dana$ +0.00000013+0.22%
60 dana$ -0.00000074-1.29%
90 dana$ -0.00000338-5.60%
Terra Classic promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LUNC od $ -0.0000011389 (-1.96%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Terra Classic 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00000013 (+0.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Terra Classic 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LUNC od $ -0.00000074 (-1.29%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Terra Classic 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000338 (-5.60%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Terra Classic (LUNC)?

Pogledajte Terra Classic stranicu Povijest cijena sada.

Što je Terra Classic (LUNC)

Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.

Terra Classic dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LUNC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Terra Classic na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Terra Classic učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Terra Classic Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Terra Classic (LUNC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Terra Classic (LUNC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Terra Classic.

Provjerite Terra Classic predviđanje cijene sada!

Terra Classic (LUNC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Terra Classic (LUNC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LUNC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Terra Classic (LUNC)

Tražiš kako kupiti Terra Classic? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Terra Classic na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LUNC u lokalnim valutama

1 Terra Classic(LUNC) u VND
1.499955
1 Terra Classic(LUNC) u AUD
A$0.00008664
1 Terra Classic(LUNC) u GBP
0.00004161
1 Terra Classic(LUNC) u EUR
0.00004845
1 Terra Classic(LUNC) u USD
$0.000057
1 Terra Classic(LUNC) u MYR
RM0.00024054
1 Terra Classic(LUNC) u TRY
0.00234384
1 Terra Classic(LUNC) u JPY
¥0.008379
1 Terra Classic(LUNC) u ARS
ARS$0.07851237
1 Terra Classic(LUNC) u RUB
0.00459249
1 Terra Classic(LUNC) u INR
0.005016
1 Terra Classic(LUNC) u IDR
Rp0.93442608
1 Terra Classic(LUNC) u KRW
0.07938675
1 Terra Classic(LUNC) u PHP
0.00325584
1 Terra Classic(LUNC) u EGP
￡E.0.00276621
1 Terra Classic(LUNC) u BRL
R$0.00030951
1 Terra Classic(LUNC) u CAD
C$0.00007809
1 Terra Classic(LUNC) u BDT
0.00692721
1 Terra Classic(LUNC) u NGN
0.08728923
1 Terra Classic(LUNC) u COP
$0.22891542
1 Terra Classic(LUNC) u ZAR
R.0.0010032
1 Terra Classic(LUNC) u UAH
0.00235809
1 Terra Classic(LUNC) u VES
Bs0.008322
1 Terra Classic(LUNC) u CLP
$0.05529
1 Terra Classic(LUNC) u PKR
Rs0.01615152
1 Terra Classic(LUNC) u KZT
0.03067797
1 Terra Classic(LUNC) u THB
฿0.00184167
1 Terra Classic(LUNC) u TWD
NT$0.00174534
1 Terra Classic(LUNC) u AED
د.إ0.00020919
1 Terra Classic(LUNC) u CHF
Fr0.0000456
1 Terra Classic(LUNC) u HKD
HK$0.00044403
1 Terra Classic(LUNC) u AMD
֏0.02178882
1 Terra Classic(LUNC) u MAD
.د.م0.00051186
1 Terra Classic(LUNC) u MXN
$0.00106248
1 Terra Classic(LUNC) u SAR
ريال0.00021375
1 Terra Classic(LUNC) u PLN
0.00020748
1 Terra Classic(LUNC) u RON
лв0.00024681
1 Terra Classic(LUNC) u SEK
kr0.00053523
1 Terra Classic(LUNC) u BGN
лв0.00009462
1 Terra Classic(LUNC) u HUF
Ft0.01923693
1 Terra Classic(LUNC) u CZK
0.00118845
1 Terra Classic(LUNC) u KWD
د.ك0.000017385
1 Terra Classic(LUNC) u ILS
0.00019095
1 Terra Classic(LUNC) u AOA
Kz0.05195949
1 Terra Classic(LUNC) u BHD
.د.ب0.000021432
1 Terra Classic(LUNC) u BMD
$0.000057
1 Terra Classic(LUNC) u DKK
kr0.00036309
1 Terra Classic(LUNC) u HNL
L0.00149112
1 Terra Classic(LUNC) u MUR
0.0026106
1 Terra Classic(LUNC) u NAD
$0.00100092
1 Terra Classic(LUNC) u NOK
kr0.00057
1 Terra Classic(LUNC) u NZD
$0.00009633
1 Terra Classic(LUNC) u PAB
B/.0.000057
1 Terra Classic(LUNC) u PGK
K0.00024111
1 Terra Classic(LUNC) u QAR
ر.ق0.00020748
1 Terra Classic(LUNC) u RSD
Terra Classic Resurs

Za dublje razumijevanje Terra Classic, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Terra Classic web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Terra Classic

Koliko Terra Classic (LUNC) vrijedi danas?
Cijena LUNC uživo u USD je 0.000057 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LUNC u USD?
Trenutačna cijena LUNC u USD je $ 0.000057. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Terra Classic?
Tržišna kapitalizacija za LUNC je $ 313.86M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LUNC?
Količina u optjecaju za LUNC je 5.51T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LUNC?
LUNC je postigao ATH cijenu od 119.18462385854534 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LUNC?
LUNC je vidio ATL cijenu od 0.000016754152692065 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LUNC?
24-satni obujam trgovanja za LUNC je $ 1.38M USD.
Hoće li LUNC još narasti ove godine?
LUNC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LUNC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
