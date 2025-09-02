Terra Classic (LUNC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000057. Tijekom protekla 24 sata, LUNCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000568 i najviše cijene $ 0.00005995, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUNC je $ 119.18462385854534, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000016754152692065.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUNC se promijenio za -0.70% u posljednjih sat vremena, -1.96% u posljednjih 24 sata i +0.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Terra Classic (LUNC)
No.154
$ 313.86M
$ 313.86M$ 313.86M
$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M
$ 369.96M
$ 369.96M$ 369.96M
5.51T
5.51T 5.51T
--
----
6,490,551,836,460.1455
6,490,551,836,460.1455 6,490,551,836,460.1455
0.01%
LUNA
Trenutačna tržišna kapitalizacija Terra Classic je $ 313.86M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.38M. Količina u optjecaju LUNC je 5.51T, s ukupnom količinom od 6490551836460.1455. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 369.96M.
Terra Classic (LUNC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Terra Classic za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000011389
-1.96%
30 dana
$ +0.00000013
+0.22%
60 dana
$ -0.00000074
-1.29%
90 dana
$ -0.00000338
-5.60%
Terra Classic promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u LUNC od $ -0.0000011389 (-1.96%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Terra Classic 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00000013 (+0.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Terra Classic 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LUNC od $ -0.00000074 (-1.29%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Terra Classic 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000338 (-5.60%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.
Razumijevanje tokenomike Terra Classic (LUNC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LUNC opsežnoj tokenomici tokena odmah!
